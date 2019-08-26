外債將到期 中國外匯存底面臨下滑危機

中國外匯存底面臨迅速下滑危機。《彭博》估算指出，除了官方提供的債務數據，中國企業海外子公司尚有 6500 億美元債務，且光 2020 年上半年，中國企業就有高達 630 億美元的債務到期。在離岸債務以美元計價的前提下，隨著到期日逼近，中國面對的不只債務償還風險，還有外匯存底迅速下降的危機。

(圖：Bloomberg)

近期人民幣貶至 10 年低點，可能導致中國企業在償還債務或是再融資過程中出現壓力，且在貿易摩擦持續之下，債務還款期限與嚴苛的再融資規則可能導致違約、資本流入減少甚至資金外流，擠壓國內信貸供應。

今 (26 日) 在岸人民幣走勢 (圖：新浪財經)

在中國企業當中，房地產開發商是海外最大借款人，目前累計債務將近 1690 億美元。隨著人民幣貶值，其離岸債務因以美元計價，債務成本將變得更高，在這波債務到期浪潮中首當其衝。摩根大通估計，2020 年 6 月前，中國房地產開發商必須為 390 億美元的離岸債務進行再融資。

法國巴黎銀行 (BNP Parisbas SA) 駐北京策略師吉天和表示，由於官方數據中未包含所有債務，中國的債務償還風險可能被低估，並表示 3.1 兆美元的外匯存底足以應對這樣的風險。

為了應對債務危機，國家發展與改革委員會已在 6 月宣布，限制可出售海外債券的國有企業數量，同時收緊房地產開發商銷售外債的法規。

Natwest Market 分析師於一份報告中表示，在貿易緊張局勢之下，未來幾年，中國將出現淨出口減少及服務外流的情況，導致經常帳赤字擴大。因此中國人民銀行必須盡可能維持外匯存底，防止未來面臨龐大收支壓力。

國際貨幣基金 (IMF) 亦針對此提出外匯存底分配指導方針，建議中國將短期外債的部分控制在 30%、其他外債 20%、出口 10%，最後是貨幣供給量 10%，以應對潛在的資金流出風險。

國家外匯管理局針對《彭博》報導表示，中國在計算外債時不包含離岸實體債務，有符合全球標準，並強調這些離岸實體的籌資活動皆有受到監管部門的監督。