德國央行總裁：目前沒有進一步擴大刺激的必要

德國央行總裁魏德曼 (Jens Weidmann) 認為，目前沒有必要大規模經濟刺激。他表示，即使德國經濟在第 2 季萎縮，並可能出現衰退，但現在不是「恐慌」的時候。

魏德曼在上週六 (24 日) 接受媒體專訪時強調，政府或歐洲央行現在推出大規模刺激政策還為時過早，他特別反對央行購買新的政府債券。

長期被視為鷹派，同時也是歐洲央行執行委員會成員的魏德曼說，當前的經濟前景具高度不確定，但不應該因此就屈服於悲觀主義或激進主義。

在美國 7 月降息之後，外界普遍預計，歐洲央行會展開行動，包括降息、重啟債券購買，以及承諾長時間的寬鬆等措施。

但魏德曼的想法，與市場預期並不一致。他表示，當前的問題在於，基於通膨的前景，是否有必要採行新的措施，尤其這些新措施會增加副作用，效果也在減弱。

他認為，銀行受到低利率環境的影響，提振利率將提供幫助，因而他們的要求是可理解的。但是更多地購買政府債券，將危及歐洲央行的獨立性，目前還有操作空間。

對於德國的現況，他承諾，在美中貿易戰威脅、全球經濟成長趨緩、英國準備脫離歐盟之下，打擊了德國的經濟表現，但他認為，現在只是成長趨緩，若德國經濟有陷入嚴重衰退之虞，政府才有必要提供財政刺激措施。