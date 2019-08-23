貴金屬盤後－Fed官員降息意願低 美債殖利率上漲 黃金創下兩週來最低價

週四 (22 日) 黃金下跌，聯準會降息意願低，使得避險需求減弱，黃金期貨創下近兩週以來的最低點。全球央行年會 Jackson Hole 舉行前，聯準會 (Fed) 兩位高級官員表示，他們不支持進一步降息，基準利率的走向不確定性也壓制金價。

低利率和經濟不確定性能夠刺激金價上揚，美國週四 (22 日) 公布 8 月製造業 PMI，指數僅 49.9，意外低於市場預期的 50，為 10 年來最低位，市場擔憂經濟衰退的情緒再度增溫，美債 2 年期、10 年期殖利率第三度出現倒掛。美國十年期公債殖利率一度上漲 2.4 個基點至 1.6046%，殖利率上升使得黃金下行。

美債 10 年期走勢 (圖片: MarketWatch)

12 月交割的黃金下跌 1.15 美元，或 0.08%，金價以每盎司 1507.35 美元作收，一度跌了近 7 美元，根據 FactSet 的數據，這是自 8 月 9 日以來，黃金結算價格最低的一日，迄今為止黃金下跌了 1.5%，上漲 5%。

黃金日線圖 (圖片: Investing)

BullwayVault 董事長 Adrian Ash 表示，投資人仍在觀望央行年會 Jackson Hole 對貨幣政策的走向，短期的迎響不太能看出黃金漲跌勢。

OANDA 分析師 Jeffrey Halley 指出，「在聯準會主席鮑爾在央行年會上演講前，我們看到黃金出現持有模式」。

分析師預計鮑爾，會在週五 (23 日) 央行年會上確認 9 月份 Fed 降息的意願，由於美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三釋出的 7 月份會議綱要，未透露出任何聯準會將進一步降息的跡象，引發了黃金多頭的擔憂。

Fed 票委降息意願低

週四 (22 日) 費城和堪薩斯 Fed 分行總裁 Patrick Harker 與總裁 Esther George，分別發表對降息的言論，指出美國當前經濟不需要再降低利率，認為寬鬆貨幣政策還不到時候，意味著 9 月降息機率低。

FOMC 公布的會議綱要顯示，多數人認為 7 月份降息一碼僅是中期「重新調整」基準利率的一部份，不應視為未來近一步降息的依據。

今年以來，由於聯準會降息的呼聲四起，是推動黃金的主因之一，不過歐元區服務業 PMI 從 53.2 攀升至兩個月來最高位 53.4，且製造業 PMI 從 46.3 回升至 47.0，顯示出歐洲經濟似乎出現好轉。

分析師認為，黃金多頭應做好心理準備，目前投資人正在撤回一些過度擴張的黃金對沖。期貨黃金交易商們也關注本週末的七國集團 (G7) 高峰會，各國領導人是否會為了刺激全球經濟，而採取額外措施還制定新政策。

其他貴金屬

Comex 顯示 10 月鉑金下跌 0.6 美元，或 0.07%，至每盎司 861.7 美元；9 月鈀金下跌 4.4 美元，或 0.3%，至每盎司 1482.1 美元。