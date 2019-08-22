俄羅斯央行7月再添黃金儲備30萬盎司 今年以來已買106噸

根據俄羅斯央行發布的最新數據，俄羅斯黃金儲備在 6 月份突破 1000 億美元之後，又於 7 月份增購了 30 萬盎司或 9 噸的黃金。

俄羅斯央行表示，截至 8 月 1 日時，央行的黃金儲備總量增加 0.4%，由 7100 萬盎司 (或 2208 噸)，增至 7130 萬盎司 (或 2218 噸)，總值則增加 1.4%，至 1019 億美元。

目前俄羅斯是世界第 5 大黃金持有國，不過距第 3 大國義大利及第 4 大國法國的持有量 2451.8 和 2436.1 噸，已經愈來愈接近，若依此速度增持，有望在未來 1-2 年內趕上。

黃金價格亞洲週四 (22 日) 盤中大致穩定，小跌 0.18%，報每盎司 1501.89 美元。

俄羅斯今年以來，已經加購了 340 萬盎司或 106 噸黃金，不過在黃金飆高之後，7 月份購買數量僅有 6 月份 60 萬盎司的一半。

各大央行黃金儲備 10 年變化 (圖表取自 Kitco.com)

根據世界黃金協會 (WGC) 數據，截至去年第 4 季末，俄羅斯黃金占總儲備的比例，已經由 10 年前的約 2%，上升至 19%。經過今年加購之後，黃金占俄羅斯儲備量來到 19.6%。

俄羅斯並非唯一的央行買家。WGC 指出，全球各國央行去年共購買了 651.5 噸黃金，是自 1971 年以來最多，今年此一趨勢仍在持續。

INTL FCStone 歐洲、中東、非洲與亞洲區市場分析主管 Rhona O'Connell 表示，央行大買黃金的動作，向世界各國發出一個信號，也就他們對全球經濟穩定感到重大擔憂。

O'Connell 指出，對於中國及俄羅斯來說，這也是他們去美元化的舉措之一。黃金與大多數資產的表現相較，多為低相關度或負相關，因此如果感到現在資產走勢不穩，黃金是一個可幫助穩定的關鍵要素。