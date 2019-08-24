貴金屬盤後－中國對美加徵新關稅 避險潮再起 金價創三週來最大回彈

週五 (23 日) 金價創下三週來最大漲幅，全球央行年會 Jackson Hole 首日，聯準會 (Fed) 主席鮑爾對 9 月份降息態度不明朗，加上中國對美發動新一波報復性關稅，引發投資人避險情緒攀升，局勢動盪之際，有利金價上行。

北京當局於週五 (23 日) 宣布將針對 750 億美元的美國商品加徵 5% 至 10% 的報復性關稅，並分別在 9 月 1 日及 12 月 15 日開始實施，以報復美國在先前對中國價值 3000 億美元商品加徵 10% 關稅的行動。

對此，川普怒推文表示，將針對 2500 億美元中國銷美商品，將加徵從原先的 25% 提升至 30% 關稅，並且川普還下令美國企業尋求中國以外的生產地。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金上漲 28.25 美元，或吧 1.87%，金價以每盎司 1536.75 美元作收，創下最近三周以來最大跌幅，根據 FactSet 的數據，這是金價自 2013 年 4 月來回升至最高位，迄今為止本月黃金交易價格累計上漲近 7%，也創下期貨黃金連續第四週上漲。

另一方面，由於美元指數下跌 0.5%，跌破 98 點整數大關，股市和美元走低，支撐了金價上行。

9 月交割的白銀上漲 0.36 美元，或 2.08%，收於每盎司 17.4 美元。從前一週上漲約 1.7%。

未來展望

鮑爾在全球央行年會上表示，美國年度通膨增幅似乎正在接近 Fed 預估的目標約 2%。鮑爾補充說，聯準會正面臨全球央行低利率政策的嚴峻局面。分析認為，聯準會其他官員在會 Jackson Hole 會議上發表的評論，似乎意味著 Fed 將開始一系列降息。

期貨交易商 GoldSeek.com 的總裁兼首席執行長 Peter Spina 表示，不斷惡化的貿易戰有助於未來期貨黃金上揚，加上聯準會主席鮑爾在央行年會 Jackson Hole 上的演說，似乎對 9 月份降息的意願不甚明確，避險買盤勢頭仍在。

Insignia Consultants 機構首席市場分析師 Chintan Karnani 認為，中國對美方施加的關稅消息，將確保了黃金整體漲勢，若殖利率維持目前水平，金價將上看至 1528 美元至 1542 美元區間。

CFRA Research 期貨分析師 Matthew Miller 認為，在中國對美加徵關稅和川普推文向聯準會施壓的攻勢下，黃金價格可能出現最大浮動。

其他貴金屬

Comex 顯示 10 月鉑金下跌 1.9 美元，或 0.22%，至每盎 860 美元；9 月鈀金下跌 32.9 美元，或 2.22%，至每盎司 1452.3 美元。