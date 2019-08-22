【華冠投顧】外資未進場，台股遇月線反壓，開高走低，無攻而反!

美股昨日全面上漲，台股今日順勢開高挑戰月線反壓，一度成功，最高來到 10596 點，可惜台積電 (2330) 震盪走低，最後指數僅漲 3 點，收在 10529 點，成交量 1215.6 億元。

昨日台股連漲 4 天後，我們有先跟大家提醒說: 大盤將遇上檔月線 10591 點壓力，及短線在連漲後技術指標已來到過熱的超買區，外資也尚未由賣轉買，因此，大盤會震盪! 今日看吧… 果然大震盪，開高走低，不易外，完全印證。

接下來，休息為走更長遠路，大盤連漲遇反壓回跌很正常，更何況外資都還沒進場，因此，在震盪整理過程中，個股會輪動表現，選股方向建議: 勿積極追價，避開高基期，鎖定低基期轉強個股。

強勢股部分: 晶相光 (3530)，雍智科(6683)，泰碩(3338)，匯鑽科(8431)，世芯 KY(3661)，倉和(6538)，系微(6231)，德勝(8048)，華通(2313)，緯軟(4953)，義隆(2458)，精測(3510)，勝麗(6238) 及華星光 (4979) 等。弱勢股: 元太 (8069)，定穎(6251)，大田(8924)，宣德(5457)，大宇資(6111)，雙鴻(3324)，立積(4968)，群創(3481) 及茂迪 (6244) 等。

分析師 林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估