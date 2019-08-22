【豐銀投顧】漲多拉回很正常 波段漲幅還沒結束

◆盤勢分析

今天早上盤勢突然急速拉回，許多人有點擔心，會不會又有什麼大事要發生？但實際上這不過就是多頭裏的正常現象。大盤從 10180 點至今反彈了四百多點，當時有在底部抄底的人見到這樣的波段漲幅，當然會想先出一趟。這並沒有什麼大不了的。況且今天的 k 線雖然不好看，但就波段趨勢而言，反彈的架構並沒有變差，因此未來震盪過後也還是會上去，股票仍然可以持續佈局，操作也還是要偏多看待，除此之外 k 線的漲漲跌跌其實沒有什麼好擔心的。幸好今天家族成員一早就先把手中的多單先獲利了結，之後看到加權指數直直落下來，大家心裏應該都覺得「好險」！

其實盤勢有什麼變化嗎？今天筆者的「神奇動能」的確來到了近期的高點，不過其所形成的正乖離並不大，因此還不必擔心。加上 vix 指數今天也沒有明顯的竄升，至於 5 日線與月線的乖離雖然有收斂，但也還沒到形成正乖離的情況，就更別提正乖離過大。因此未來的幾個交易日，就等月線扣抵價落底之後，月線就會開始走抓，形成助漲力道，屆時操作就又容易的多了。現在唯一讓人不放心的是外資仍然還沒轉賣為買。不過幸好賣超的數字也不大，就不必太過杞人憂天了！

昨天我們家族成員在收盤前買進了 2458 義隆電，當時買進價是在 81.7 左右，結果今天早盤就直接開高，最高還來到 88.8 元，後來才知道今天的新聞有報，面板廠群創與觸控晶片廠義隆電營運傳捷報，同步成功打進華為新款平板電腦 MediaPad M6 供應鏈。據拆解報告指出，華為新款平板電腦 MediaPad M6 是搭載旗下海思 7 奈米的麒麟 980 處理器，並採用群創的 10 點觸控面板及義隆電的觸控晶片。但我們家族成員早就在昨天就搶先佈局了！而今天我們也介入了二檔股票，其中一檔是汽車相關類股、一檔是散熱。我們目前很積極的在佈局新股，有長也有短，這是因為這個行情我們從沒看淡！請投資人一定要保持信心。

豐銀投顧 李世新 分析師