【華冠投顧】世芯-KY、匯鑽科，同步亮燈漲停板

華冠投顧 2019年8月22號16點52分

大盤趨勢》

加權指數今天遇線反壓，這條線就是月均線，由於目前月線下彎，若大盤量能少於 1400 的話，就容易出現開高走低的情況。依照扣抵值的推算，9 月份開始將開始向下扣抵，如果大盤守的住季均線，那麼 9 月行情是值得期待的。因此，慎選個股基期是本波操作的重點，如果短線股價衝高，不建議以追價的方式進場，反而是採取拉回整理的時候，再逢低進場佈局。加權指數自去年 10 月下跌整理以來，已經將近屆滿一年，因此第四季若年均線能夠上揚，則台股自然有機會表現。

盤面上 IC 設計類股，仍是輪動上漲的行情，而且今天漲停的股票不少。先前 8 月轉股祕笈的投資組合，其中 3661 世芯 - KY，今天亮燈漲停板，繼區間漲幅近 5 成的晶焱之後，再次的接棒演出，學員獲利也邁向 30% 的路上。而投資組合 Part２的 8431 匯鑽科，同樣也出現鎖單漲停、再創新高的表現，行情一來、均線扣抵推算法會先知道，再利騏遠獨家的選股策略「個股活躍性」，來找最具有潛力的成長股。漲停板~ 會是常有的事！

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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