韓媒：三星下訂的首批光阻液運抵南韓

根據《韓聯社》22 日報導，自 7 月起受到日本政府嚴格出口管制的，半導體製造關鍵原料「光阻液」，已經在 8 月 21 日以空運的方式運抵南韓。在 22 日時，有多名業界人士透露了以上消息。

這批光阻液是由南韓三星電子所下的訂單，也是在 8 月初時，由日本政府所核准的首批出口許可。

(圖片：Investing.com)

自 7 月 4 日起，日本政府在包括光阻液等 3 項，於半導體及 OLED 面板製造過程中不可或缺的關鍵化學品，實施了嚴格的出口管制。而這回南韓所拿到的光阻液，也是在管制措施展開的 49 天後，首度自日本獲得的管制品。

日本政府在日前，核准了第 2 批的輸韓光阻液出口許可。而這一批的光阻液，也同樣將供應給南韓三星電子，該公司在半導體 EUV 製程所使用的光阻液，也因此確保了最高 9 個月的使用量。

根據業界推測，第一宗的光阻液出口，應來自於日本信越化學工業 (4063-JP)。而第二宗，則應為日本 JSR(4185-JP) 所生產的原料。三星電子以無法透露原料供應商為由，拒絕作出答覆。

不過在其他受到日本政府出口管制的氟化氫，以及氟化聚醯亞胺方面，截至目前為止尚未傳出任何一件出口許可。南韓業界人士認為，光阻液有別於氟化氫等化學品，轉為軍事用途的疑慮不高，因此日本政府在光阻液的出口方面，沒有充足的拒絕理由。不過業界也認為，目前在相關原料取得的不確定要因還沒解除。