彭博：軟銀正與前德意志銀行固定收益負責人接觸當中

根據《彭博社》21 日報導，曾負責德意志銀行固定收益證券買賣的 John Pipilis，目前正與軟銀集團 SBG(9984-JP) 接觸當中。John Pipilis 將有機會成為軟銀集團旗下，龐大投資基金的重要幹部。

(圖片：Investing.com)

彭博社在報導中指出，根據兩名知情人士透露，John Pipilis 可能在 SoftBank Investment Advisers (SBIA) 負責資金的調度。而目前 SBIA 負責 1000 億美元規模的軟銀願景基金 (SoftBank Vision Fund) 營運。

軟銀願景基金是全球最大的科技投資基金，投資對象有美國共享辦公室龍頭 WeWork、以汽車共享服務聞名全球的 Uber Technologies(UBER-US)，還有即時通訊軟體的 Slack Technologies 等。

關係人士透露，這次協議並不代表軟銀集團就會聘用 John Pipilis。而類似的動向，不僅凸顯出曾待過德意志銀行的交易員們，陸續的流向軟銀，為了逐漸在科技組合的運用上作出貢獻，軟銀也增加了金融結構方面的運用。

在德意志銀行正進行歷史性重組的當下，John Pipilis 選擇在今年離開。而在過去，John Pipilis 曾在德意志銀行監管全球最大的債券交易業務，並參於公司債及政府公債等相關衍生性金融商品，還有外匯、利率、垃圾債，以及槓桿貸款等業務。

在截稿前 John Pipilis 本人和軟銀都拒絕發表評論。

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