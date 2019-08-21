聚焦「氫經濟」！韓廠曉星斥資1兆韓元 搶當全球最大碳纖維廠

曉星集團董事長趙顯俊與韓國總統文在寅於昨 (20) 日在南韓全州市宣布，南韓「氫經濟」政策預計將培育碳纖維成為國家戰略產業，而曉星集團未來 9 年將投入 1 兆韓元，目標成為全球最大碳纖維基地，預計於 2028 年產量達到 2.4 萬噸，並成為全球第 3 大碳纖維大廠。

目前曉星於南韓全州市的碳纖維廠僅有 1 條生產線，能生產 2 千噸的碳纖維，1 兆韓元的計畫實施後，預計未來將擴張至 10 條生產線，產能增加至 2.4 萬噸，而目前擴廠已正在進行，預計明年能增加 1 條 2 千噸產能的生產線，並於 2 月正式上線。

曉星預計 2028 年 10 條生產性若能順利量產，2.4 萬噸的產能下全球市佔率預計能從 2% 至 10%，全球排名將會從 11 名升至第 3 名，且將會是全球最大碳纖維基地。

此外擴廠的計畫亦能對韓國國內有所助益，董事長趙顯俊表示，此項計畫將能增加 2300 個工作職缺，對於公司與國內都是雙向利多。

又韓國現任政府大力推動「氫經濟」的政策，宣布到 2022 年把氫動力汽車數量從 2018 年的 1800 輛大幅增加到 8.1 萬輛。其中碳纖維便是製造氫動力汽車中氫燃料電池、實現氫能源安全儲存、輸送和使用的必要材料。因此預計到 2030 年，碳素纖維市場將擴大到現在的 120 倍以上。