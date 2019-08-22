

◆盤勢分析

1.FOMC 公布 7 月政策會議紀要顯示，7 月的降息是重新調整的一部分，不應視為未來進一步降息的預設路線。美國連鎖零售商 Target 週三股價大飆 20.43%，受益於同店銷售額大漲 3.4%，優於預期的 2.9%。美股尾盤交易時段，10 年期與 2 年期美債殖利率倒掛暫現，週三美股上漲，漲幅介於 0.82 至 0.93％，美股四大指數短期反彈。台積電 ADR 上漲 1.53%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2)均線：支撐為年線 (約在 10,370 點) 附近，壓力為季線 (約在 10,650 點) 附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 5 日線 (約在 137 點) 附近，壓力為 140 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。近期法人著墨較深的族群包括 IC 封測、記憶體、IC 設計、散熱、網通、PCB 等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並收復季線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、工業 4.0、越概、生技、內需、運動風、金融、運輸等。

5. 財政部昨（21）日分析三波美國對中國大陸加徵關稅對市場影響，其中規模最大的第三波 2,000 億美元清單影響甚鉅，帶來的轉單效應也最強，尤其台灣、越南是最大贏家。財政部表示，在台商回流、貿易戰轉單效應等趨勢助攻下，可望持續挹注我國出口。

6. 金管會將再對儲蓄險出狠招。保險局 21 日邀集產壽險公會及業者討論保障門檻，初步方案是所有保單未來將依被保險人年齡計算死亡保額，等於保戶必須拿出一定的錢「買保障」，保單短期內部報酬率（IRR）將大幅下降，儲蓄險賣相也會大打折扣，長期恐將影響國內壽險業的產品銷售。

7. 由於智慧型手機和 5G 基地台的散熱需求同步爆發，3338 泰碩 7 月份營收首度突破 4 億元大關、創歷史新高，但該公司強調：「這只是開始、不是結束」，且下半年的毛利率可望拉高至 25％、比上半年提昇 2 個百分點，讓泰碩不只賺營收更賺獲利，業績一路旺到明年。

8.LED 晶片龍頭晶電（2448）布局 Mini LED 報捷，傳打入華為供應鏈，初期合作以智慧電視為主，後續可望進一步接獲手機相關訂單，挹注營運。

