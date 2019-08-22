台股盤中－股王獨木難撐大局 月線、季線雙重反壓 一度翻黑震盪

美股四大指數今 (22) 晨同步大漲，台股也在股王大立光領軍之下，指數一早直接越過月線 10573 點反壓，最高衝到 10596 點，向上挑戰 10600 整數大關追價無力，加上急速下降的季線反壓沉重，盤中大盤漲勢收斂，月線得而復失，一度翻黑震盪。

華為禁令寬限期二度延長 90 天，蘋果關稅也延後加課，兩大科技股利多題材發酵，股王大立光皆是相關概念股，該股價勁揚近 2%，重新站上 3900 元，領軍二線光學股表現也相當亮麗，玉晶光、亞光、揚明光、中揚光等都跟著表態。

散熱大廠泰碩在法說報喜帶動下，股價強攻漲停板，創下歷史新高價 95 元，也帶動散熱族群走揚，業強大漲超過 8%，力致、奇鋐、元山、曜越都力撐紅盤。

PCB 族群受惠於 5G 概念，持續表現不俗，華通漲超過 5%，台表科也有超過 4% 漲勢，欣興、燿華、台郡、南電、嘉聯益、敬鵬、金像電都一片紅通通。

不過，因為台股上檔的季線反壓沉重，傳產類股賣壓趁勢出籠，食品、航運、造紙、塑化等都成壓盤重心，導致台股漲勢收斂，不但指數再度跌破月線，顯示月線仍有不小壓力，且回測平盤整理，短線台股在技術面上 10600 點上檔套牢賣壓沉重，預期指數空間有限。

法人還提醒，全球央行年會將於 22 日到 24 日舉行，市場關注 23 日美國聯邦準備理事會 (Fed) 主席鮑爾演說，目前市場預期 Fed 至今年底前將至少再降息 2 碼，美國總統川普甚至喊出未來應該再降息 4 碼口號，因此，若鮑爾演說聲明寬鬆態度不夠明確，恐將引發市場失望性賣壓，短線仍需靜待此訊息明朗再行布局。