【華冠投顧】幸運星-開大門走大路的《浴火鳳凰》波段股果然持續波波高ING……

林幸蓉 分析師

焦點個股：6125 廣運、2421 建準、6141 柏承、3374 精材、2313 華通

美股連漲三天後，昨日道瓊開始震盪整理下跌 173 點，台股也是震盪整理，8/16 在群組中請好友留意的面板股 3481 群創連飆三天，2409 友達、2317 鴻海、2408 南亞科、3008 大立光、2474 可成等權值股今天也有撐，大盤狹幅震盪後小漲 3 點，量縮為 1,088 億。OTC 收盤漲 0.5% 為今日最高且站上月線，成交量 342 億。

8/6 大盤在 10180 點出現時，幸運星帶全國會員買好 + 買飽 + 買滿，並免費開放贈送《浴火鳳凰》飆股集…… 因為送給大家的飆股都是開大門走大路的轉單效益股…… 果然得到市場認同…… 股價持續波波高、波波高，如【汽車安全氣囊之王「寶劍出鞘」】2228 劍麟、【ESD 之王「火紅」】6411 晶焱，還有上禮拜給學員的中美貿易戰受惠轉單的晶圓探針卡及測試板廠「勇智哥」6683 雍智科，受益於大陸官方決定加速投資半導體產業以提高自給率，卡位成為供應商，業績和股價都持續成長，股價飆不停，今天再飆一根漲停板！！「MOSFET 轉單獲利王」3317 尼克森受惠中美貿易戰的轉單效應，Q2 獲利衝上 0.64 億元，為近 10 年來單季獲利新高，平均毛利率回升至 23.4％，營業利益季增 70.8％，較去年同期大幅成長 86.4％，昨天飆漲停板，今天再創收盤新高，也帶動同樣是 MOSFET 大廠 5299 杰力今日大漲…… 老師 7/19 會員的舊菜的【GaN 封測之王】3374 精材今天持續大漲，帶動 3707 漢磊、3016 嘉晶、8028 昇陽半（4/17 節目分享）一起大漲。還有前天老師也在《股市幸運星》節目中請大家留意 IC 設計族群的舊菜 6/12《包鑽金粽飆股》中的【大愛芯】特殊應用晶片（ASIC）廠 3661 世芯 - KY，Q3 有大陸 CPU 新產品量產收入進帳，昨天休息一天後，果然今日又大漲 6%，恭喜會員學員群組粉絲…… 底部進場不贏也難…… 股價持續波波高…… 記得每天專心聽節目做筆記…… 跟著阿尼奇走，自然可以找到財富的花朵……

PS. 其他強勢股有 6125 廣運、6414 樺漢、6141 柏承、2313 華通、4947 昂寶 - KY、2421 建準……！！最後祝大家明日操作順利～～

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。