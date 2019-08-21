英國財政赤字年增60% 公共支出創金融危機來最高速

據《彭博》報導，英國政府 4 月到 7 月財政赤字激增，公共支出增長速度大於收入約 2 倍，年增 60%，創下金融危機以來最快增速。

根據英國國家統計局週三 (21 日) 公布的數據，該國 4 月到 7 月的財政赤字共計 160 億英鎊 (約 194 億美元)，較去年同期增加 60%，經濟衰退為該國帶來顯著影響。

這對於甫接任英國首相的 Boris Johnson 來說可能是個沉重負擔。過去他承諾若成功當選首相，將從治安、醫療以及教育著手，達到減稅 200 億英鎊的目標。然而，若英國在 10 月 31 日未達成有協議脫歐，該國的公共財政可能再遭受 300 億英鎊的嚴重打擊。

經歷多年的經濟緊縮政策，英國財政赤字佔 GDP 比率從 2009 年至 2010 年區間的 10%，到去年觸及 1.1% 的 17 年低點。

不過，上述數據顯示，英國政府上個月營收僅大於支出約 13 億英鎊，與去年超過 36 億英鎊相比顯著下滑，稅收收入下降 0.5%。

英國公共收支情形 (圖：Bloomberg)

若政府借款情形無明顯改善，預算責任辦公室 (Office for Budget Responsibility) 估計，整個年度借款可能超過此前預測的 293 億英鎊。

儘管財政大臣 Sajid Javid 承諾遵守現行財政規章，在 2020 年至 2021 年區間，將財政赤字控制於 GDP 的 2% 以下，以減輕政府債務負擔，外界對於公共財政的長期前景仍存有疑慮。

自金融危機以來，排除英格蘭銀行，英國的淨債務已增加一倍，並在 7 月份佔 GDP 的 74.1%。

英國政府淨債務佔 GDP 比率趨勢 (圖：英國國家統計局)

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