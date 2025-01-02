「讓美國再度偉大經濟學」將至！金融時報：川普政策將傷害歐美英成長

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-02 17:00

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最新調查顯示，大西洋兩岸的經濟學家多數認為，川普的「讓美國再度偉大經濟學」（Magaeconomics）將損害經濟成長，且貿易保護主義將掩蓋其他川普政策帶來的好處。

根據《金融時報》對經濟學家的調查，川普透過奉行「美國優先」的貿易保護主義政策重塑美國的願景將損害經濟成長，這跟市場上對川普政策的樂觀態度形成鮮明對比。

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美英歐 220 多位接受調查的經濟學家中，大多數認為川普的貿易保護主義轉向，將蓋過他所稱「讓美國再度偉大經濟學」其他因素帶來的好處。

接受《金融時報》和芝加哥大學布斯商學院訪問的許多美國經濟學家也認為，川普的新任期將刺激通膨，並導緻 Fed 在降息方面更加謹慎。

布朗大學教授Şebnem Kalemli-Özcan 說：「川普政策可在短期內帶來一些成長，但這將以全球經濟走緩為代價，而全球經濟放緩隨後會回來傷害美國。他的政策也會導致通膨，無論是在美國還是在世界其他地區，因此我們將進入一個停滯性通膨的世界。 」

不過，包括 IMF、OECD 和歐盟執委會經濟學家在內的大多數經濟學家預測，今年美國經濟成長率將強於歐洲。

由於川普尚未提出一份全面的經濟政策計畫書，這讓分析人士只能根據他的競選政見和威脅來進行預測。這些措施包括他打算對所有輸美商品徵收高達 20% 關稅、大規模驅逐無證工人、削減繁文縟節以及將 2017 年推出的減稅措施永久化。

曾在歐巴馬政府擔任財政部高官的西北大學金融學教授 Janice Eberly 指出，川普宣布的政策包括高額關稅和驅逐移民工人，兩者都傾向於通膨，並可能對經濟成長產生負面影響。

在只針對美國經濟進行調查的 47 位經濟學家中，逾半預估川普的政策會產生一些負面影響，另有 10% 估將產生很大的負面影響，五分之一受訪者則預估會產生正面影響。

過去兩年是標普在本世紀表現最好的兩年，去年上漲 23.3%，2023 年也出現差不多的漲幅。美國銀行策略師 Benjamin Bowler 本周指出，川普的自由放任經濟、減稅和放鬆管制，加上潛在 AI 革命，意味著本輪漲勢恐持續到 2025 年。

調查顯示，對歐元區來說，主要擔憂是製造業生產，尤其是歐元區最大經濟體德國。Generali Investments 資深經濟學家 Martin Wolburg 也指出德國汽車業成為川普「特別針對」的可能性。

ABN Amro investment Solutions 投資長 Christophe Boucher 指出，川普威脅要對中國徵收 60% 的關稅，恐進一步挑戰歐洲產業，因這將增加中國向歐洲傾銷大量廉價產品的可能性。

儘管服務業規模龐大，但英國被視為較不受川普關稅影響，但英國工業聯合會 (CBI) 首席經濟學家 Alpesh Paleja 警告，若關稅拖累歐元區成長，英國將面臨「第二輪影響」(second-round impact)。

近百名受訪的英國分析師中，超過 56% 的人預期會產生負面影響，且許多人談到川普 20 日就職前普遍存在的不確定性。

另有 10% 出頭的受訪者預期會產生一些正面影響。