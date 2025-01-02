「讓美國再度偉大經濟學」將至！金融時報：川普政策將傷害歐美英成長
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-02 17:00
最新調查顯示，大西洋兩岸的經濟學家多數認為，川普的「讓美國再度偉大經濟學」（Magaeconomics）將損害經濟成長，且貿易保護主義將掩蓋其他川普政策帶來的好處。
根據《金融時報》對經濟學家的調查，川普透過奉行「美國優先」的貿易保護主義政策重塑美國的願景將損害經濟成長，這跟市場上對川普政策的樂觀態度形成鮮明對比。
美英歐 220 多位接受調查的經濟學家中，大多數認為川普的貿易保護主義轉向，將蓋過他所稱「讓美國再度偉大經濟學」其他因素帶來的好處。
接受《金融時報》和芝加哥大學布斯商學院訪問的許多美國經濟學家也認為，川普的新任期將刺激通膨，並導緻 Fed 在降息方面更加謹慎。
布朗大學教授Şebnem Kalemli-Özcan 說：「川普政策可在短期內帶來一些成長，但這將以全球經濟走緩為代價，而全球經濟放緩隨後會回來傷害美國。他的政策也會導致通膨，無論是在美國還是在世界其他地區，因此我們將進入一個停滯性通膨的世界。 」
不過，包括 IMF、OECD 和歐盟執委會經濟學家在內的大多數經濟學家預測，今年美國經濟成長率將強於歐洲。
由於川普尚未提出一份全面的經濟政策計畫書，這讓分析人士只能根據他的競選政見和威脅來進行預測。這些措施包括他打算對所有輸美商品徵收高達 20% 關稅、大規模驅逐無證工人、削減繁文縟節以及將 2017 年推出的減稅措施永久化。
曾在歐巴馬政府擔任財政部高官的西北大學金融學教授 Janice Eberly 指出，川普宣布的政策包括高額關稅和驅逐移民工人，兩者都傾向於通膨，並可能對經濟成長產生負面影響。
在只針對美國經濟進行調查的 47 位經濟學家中，逾半預估川普的政策會產生一些負面影響，另有 10% 估將產生很大的負面影響，五分之一受訪者則預估會產生正面影響。
經濟學家的悲觀情緒與投資人對川普第二任期的樂觀情緒形成鮮明對比。在川普獲勝後的幾個禮拜內，標普 500 指數飆升，儘管在美國利率決策官員暗示他們今年的降息幅度將低於先前預期後，標普上月回吐了部分漲幅。
過去兩年是標普在本世紀表現最好的兩年，去年上漲 23.3%，2023 年也出現差不多的漲幅。美國銀行策略師 Benjamin Bowler 本周指出，川普的自由放任經濟、減稅和放鬆管制，加上潛在 AI 革命，意味著本輪漲勢恐持續到 2025 年。
《金融時報》另一項調查也顯示，對於川普政策在歐元區的影響，歐元區經濟學家比美國經濟學家更為悲觀，其中 13% 預期會產生巨大的負面影響，另有 72% 認為會產生一些負面影響。
調查顯示，對歐元區來說，主要擔憂是製造業生產，尤其是歐元區最大經濟體德國。Generali Investments 資深經濟學家 Martin Wolburg 也指出德國汽車業成為川普「特別針對」的可能性。
ABN Amro investment Solutions 投資長 Christophe Boucher 指出，川普威脅要對中國徵收 60% 的關稅，恐進一步挑戰歐洲產業，因這將增加中國向歐洲傾銷大量廉價產品的可能性。
儘管服務業規模龐大，但英國被視為較不受川普關稅影響，但英國工業聯合會 (CBI) 首席經濟學家 Alpesh Paleja 警告，若關稅拖累歐元區成長，英國將面臨「第二輪影響」(second-round impact)。
近百名受訪的英國分析師中，超過 56% 的人預期會產生負面影響，且許多人談到川普 20 日就職前普遍存在的不確定性。
另有 10% 出頭的受訪者預期會產生一些正面影響。
PwC 英國首席經濟學家 Barrett Kupelian 說：「川普政府將是一台『不可預測的機器』，將阻止企業和家庭輕鬆做出長期決定。這將不可避免地產生經濟成本。」
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