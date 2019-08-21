【華冠投顧】台股小漲+3點結算!10500點守的住嗎?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、2337 旺宏、6168 宏齊、3707 漢磊

台股盤勢分析:

10500 保衛戰

台北股市早盤小漲 + 4 點開出，在量能快速萎縮下，多空明顯處於觀望；全場指數就是平盤上下遊走，終場小漲 + 3 點作收，收在 10525 點，成交量 1091 億。

本周台指數拉到 10500 點結算，雖然拉高幅度僅百點；但就如同我們上周所說… 在外資現貨持續賣超下，結算前的拉高是『事倍功半』，基本上就是送紅包給外資。僅管從籌碼面來看，台北股市目前還是缺少一個『浮額清洗』的動作；但是今天突破『築底』的壓力區是事實，所以在少了結算因素的影響後。下半周的『10500 保衛戰』能否有效吹引買盤加溫，將決定選舉行情是否提前開跑?! 這裡我們就先不過度預期!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6231 系微、6683 雍智科、3083 網龍、6111 大宇資、4947 昂寶 KY、6426 統新、6510 精測… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

2371 大同、1339 昭輝、2327 國巨、2379 瑞昱、1736 喬山、2612 中航… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。