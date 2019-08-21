【華冠投顧】外資賣賣賣 選股方向怎麼挑

2019.08.21 盤後分析

#大盤短評： 10518 站上結構翻多，多方短線留意月線反壓。

#盤勢分析

華為禁令雖然再延長 90 天，但因為旗下多達四十多家子公司被納入黑名單，引發市場修正，但整體上沒太大問題，貿易戰的利空鈍化似乎越來越明顯，本週還要關注的就是央行年會中鮑爾對於接下來的景氣展望與利率動向的看法，極有可能牽動市場對於 9 月聯準會的降息預期進而刺激行情，當然想要如川普所願直接降息 1% 機率當然是不可能，以最近貿易戰緩解還有各國同步降息的狀況來，降個 1 碼 (0.25%) 機率還是最高的，降 2 碼的機率仍低。

回到台股，大盤今天量縮持續站穩 10518，結構翻多如我昨天所說是確立的，但仍須留意月線反壓即將到來，短線震盪機會仍在，而技術面觀察 KD 也來到高檔，稍微留意要進行整理修正 KD 的可能，操作上持續建議低接為原則。

#個股方面

外資今天續賣 19 億元，今天大多個股表現沒有明顯族群性，除了 IC 設計指標股部份，8016 矽創昨天上影線但是外資仍持續買超，2454 聯發科則傳出三星出包有機會獲得轉單機會，前天大漲主因可能就是這個，另外 5G 族群今天也是持續進入整理，2345 智邦小漲平 8 月新高，6285 啟碁、5288 中磊持續量縮橫盤整理，但都是外資持續買超的個股，近日外資持續賣超台股，但這些外資反而持續買入的標的是否在下一波行情有機會發動可以持續留意。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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