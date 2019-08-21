【華冠投顧】台股農曆7月戲碼是 有錢(護盤)能使鬼推磨 哪些《磨》即將被推動?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「農曆 7 月，內資大咖與護盤基金聯手力抗外資，股市上演 "有錢 (護盤) 能使鬼推磨" 戲碼，也使得近 2 週大盤停留清水休息站是在 "築底" 的態勢愈趨明朗」。

昨夜美股回跌，今日又有台指期結算以及外資持續賣超干擾，然而台股不為所動，大盤早盤創反彈新高 10545 後堅守平盤 + 3 點，OTC 指數更加勇猛，拉尾 + 0.51% 以最高點作收，硬是站上月線並收復所有均線。

昨天台股上漲 + 昨夜美股拉回 + 今天台指結算，正常來說這三個因素都會導致賣壓變重，不過今天大盤成交量卻縮至約 1100 億且 OTC 指數續強於大盤，透露出整體籌碼安定性不差，也顯示政府高調護盤確實為市場信心注入一劑強心針，盤面還是偏多現象，昨日看法不變。

＜操作策略＞

有錢能使鬼推磨，震盪築底期將會有愈來愈多的 "磨" 被推動，重點是，哪些《磨》值得佈局呢？

昨日昇楷於 Line@發文提醒蘋果秋季發表會將在 9 月登場，除了發表新款 iPhone 之外，還將推出第五代 Apple Watch，智慧手錶供應鏈可優先關注法人連續買超的《3673TPK-KY》、《3042 晶技》。今天兩檔個股皆明顯強於指數，也都站在所有均線之上。

今日 Line@盤前早安文另提到「主觀上期待台股能出現量急縮拉回測支撐走勢，這樣可以讓底部打的更扎實，而遊戲股《網龍 3083》、績優連接器廠《嘉澤 3533》可放到口袋名單」。今日《嘉澤 3533》衝高 3% 多，高點 255 創還原權息歷史新高；遊戲股《網龍 3083》更猛直接鎖在漲停裡。

上列個股共通特色，不是籌碼轉趨集中便是反彈率先突破七月高點（指數還在半山腰），成為盤面上最早一批領先推動的《磨》，同時也是選股的主軸。

此外，『汽車零組件』近期有族群性轉強現象，這也是 8/7 分享給大家《9951 皇田 (先鋒 5 號)》的主要原因，今日再來分享一檔蠢蠢欲動的相關個股，詳情請看 "盤後影音"。更多潛力股的即時分享，也歡迎加入昇楷投資社群。

＜強勢股＞

強勢股方面，近期『IC 設計族群』受惠於華為轉單題材成為多方主流，今天續有《6415 矽力 - KY》、《3438 類比科》、《8081 致新》、《2458 義隆》、《3006 晶豪科》... 連袂攻堅；原主流 5G『散熱模組族群』包括《3324 雙鴻》、《6230 超眾》、《2421 建準》、《3017 奇鋐》... 亦獲買盤重新進駐；原先最弱的『面板族群』《2409 友達》、《3481 群創》連日來在南韓減產、軋空效應以及庫藏股護盤... 等利多齊發下也繼續反彈。

＜弱勢股＞

弱勢股方面，雖然指數進行築底，但盤面上仍有一些個股止不住跌勢，像是《3406 玉晶光》、《2633 台灣高鐵》、《2324 仁寶》、《2371 大同》、《8436 大江》... 等，這類個股除非出現「破底翻」型態，否則宜儘量避開。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。