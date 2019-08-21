全球三成公債為「負殖利率」分析師：若泡沫破滅將失序且痛苦

全球已經約有 1/3 的公債，變成「負殖利率」。債券分析師認為，在全球貿易戰問題解決或全球經濟前景有好轉之前，債券殖利率可能都將繼續走低。但分析師也警告，一旦殖利率出現反轉，恐導致金融市場出現失序且痛苦的過程。

JP Morgan 策略分析師指出，現已有 4 個國家的公債殖利率，全部為負，包括丹麥，德國，荷蘭和芬蘭。全球債券市場似乎進入了一個奇異的「迷離境界」，而且現在還沒看見一條平穩的解決出路。

全球公債殖利率 (來源: CNBC)

央行採負利率政策 刺激不足反而帶來負面效果

這樣的結果，主要反應市場對於貿易問題與經濟前景的擔憂，同時，各國央行急於降息，實行負利率政策。但 J.P. Morgan 點出，央行的政策，可能帶來反效果。

「從客戶的反應得知，央行實行負利率的政策，不被認為是在刺激經濟，反而被認為政策出現了錯誤。同時，這樣的政策也產生了一種不正常以及不確定的氛圍，不但損害了銀行獲利，也削減消費者與企業的信心」。J.P. Morgan 策略師表示。

富國銀行主管 Michael Schumacher 亦表示，「負利率的政策，真的很令人沮喪，光是試想作為一個儲蓄者或投資者，就知道了。在負利率的環境，任何投資的想法都很難實現，這對金融體系來說真的很糟。就拿歐洲過去的 6、7 年來看，就知道狀況真的不好」。

全球殖利率走低 迫使聯準會降息

在世界各國利率普遍降低的同時，美國資產以及債券變得更加有吸引力，因美債殖利率仍高於許多同等信評的國家，且經濟持續維持成長。

市場普遍預期聯準會將於 9 月再度降息。目前聯準會的基準利率，已經遠高於任何年期的美國債券殖利率。

Morgan Stanley 經理人 Jim Caron 認為，這個現象正是在告訴聯準會：貨幣政策已經太落後了，聯準會需要跟上全球市場的趨勢。有新債王之稱的 DoubleLine Capital 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 也認為，這結果顯示，聯準會的貨幣政策，已經失去控制了。

Jim Caron 認為，「美元」是重要的「投資晴雨表」，當聯準會降息越慢，美元就越強，對全球經濟的負面影響就越大，因世界上很多債券都是以美元計價。

殖利率螺旋式下沉 若一旦反轉恐失序且痛苦

儘管殖利率持續走低，市場人仍繼續買進債券。「債券市場的定位變得非常極端，以至於過往的規律已被拋棄，殖利率正出現螺旋式的下沉，將利率推向更低的水準」JP Morgan 策略分析師表示。

JP Morgan 策略分析師點出，「保險公司」和「養老基金」，更是導致殖利率螺旋式下降的推手。由於這些基金擔心長期殖利率為負，被迫將資金投往更長天期的債券以獲得正殖利率。

然而，若一旦殖利率出現反轉，分析師警告，這將導致金融市場出現失序且痛苦的過程。

Jim Caron 認為，2020 年貿易戰若出現好轉現象，或者，當市場相信政策對經濟的刺激可能產生效果，都恐導致殖利率快速反轉。

「若投資人突然意識到，債券投資已經失去吸引力，那麼就會造成嚴重的問題，這可能會導致金融市場失序的情況出現。即便現在還沒有任何反轉的訊號出現，但這會是一個很大的風險」Michael Schumacher 表示。

Michael Schumacher 還認為，如果超級安全的公債市場，出現泡沫化，當泡沫破滅的時候，將可能釀成一場腥風血雨的結果。不過，在痛苦的調整過後，對金融市場以及全球的經濟來說，反而可能不是件壞事情。