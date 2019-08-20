隆中擬斥6.7億元 強化海外博弈業務發展

隆中網路 (6542-TW) 今 (20) 日召開重大訊息宣布，擬斥資共 6.7 億元，分別以 5.2 億元向關係人向上國際取得維度資訊 100% 股權，並出資 1.5 億元與傳奇 (4994-TW) 合資成立銀河網絡，整合上下游、水平資源，強化海外博弈業務，預計 10 月 7 日召開股東臨時會，交易完成後有望在今年第 4 季貢獻營收。

隆中財務長池美娜表示，維度資訊主要是透過代理商授權歐美合規的網路博彩系統、遊戲主機板卡及商用電子娛樂機台，相關產品已授權北美近 300 家業者，去年營收約 2 億元，稅前淨利約達 1 億元。

另一方面，池美娜表示，隆中也擬與傳奇分別出資新台幣 1.5 億元、1 億元，合資成立銀河網絡，分別取得 60%、40% 股權，在銀河網絡設立後，預計將以 1 億元取得向上國際「角子共玩」遊戲相關資源及技術，角子共玩為主打社群的休閒博弈遊戲，未來預計將打入國際市場。

隆中此次兩項投資案，預計共投入 6.7 億元，池美娜表示，資金來源主要來自於帳上現金及去年辦理私募普通股現增，預計 10 月 7 日召開股東臨時會討論取得 100% 維度資訊股權一案，希望透過此次兩項投資案，整合遊戲上下游及水平資源，並達成綜效、拓展歐美等海外國際博奕市場。

池美娜表示，未來隆中仍將以遊戲代理為本，並透過維度資訊、銀河網絡持續拓展海外市場，預計在交易完成後，今年第 4 季就能貢獻營收，而目前隆中旗下代理熱門遊戲包含進擊的巨人、天空之門、盛唐幻夜等，同時預期相關遊戲能在明年下半年做好調校，為進軍歐美市場預先準備。