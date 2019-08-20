華固大舉投入台北商用不動產開發 在北士科加碼增購建地

華固建設 (2548-TW) 日前以 17.33 億元，買斷北投士林科技園區 (北士科) 已取得建照的 898.16 坪土地後，今 (20) 日在該區域再加碼購入 824.4456 坪建地，將轉開發為純辦公大樓，加碼當地商用不動產市場興建。

華固今以每坪 165 萬元價格，向新世茂資產開發公司購入台北市北投區軟橋段 49 地號土地 824.4456 坪，總金額為 13.6 億元，成為華固在北士科園區內的第 2 個建案基地，不過，華固主管對此新取得建案表示，規劃仍有待進一步確定。

華固先前買下北士科的北市北投區軟橋段 53 地號等 1 筆土地，位於承德路上，面積總計 898.16 坪，包括含移入容積、容積代金鑑價費用及容積代金等總交易價款，為 17.3378 億元，換算每坪取得價格 193 萬元，此案日前已取得建照，預期會是區內未來第一棟完工落成的辦公大樓。

華固計劃在北士科的第一個辦公大樓建案，預計興建為地上 14 樓、地下 4 層的辦公大樓，預計 2022 年完工，將採取先建後售模式進行開發。

華固建設目前興建中的辦公大樓，除大直國票金融大樓，另包括已動工內湖 5 期潭美的段辦公室案，基地面積為 962 坪，可銷售面積為 5000 坪。

此外，華固目前正興建中的大直商辦大樓案，已更名為「國票金融大樓」，預估在 2020 年完工銷售後認列收益，同時，在大台北地區科技廠辦及商辦需求火熱之下，華固已以 20.55 億元購入新北市原歌林新莊廠土地 (4100 坪)；洪嘉昇指出，預計於該地興建廠辦，預計 2020 年第 2 季動工。

華固建設購入歌林新莊廠土地興建廠辦，預計興建 12-15 樓的廠辦，將以邊建邊售方式銷售，預計總銷金額 60 億元。