中國介入貿易戰調解 日韓不同調

中國正試圖利用其地區影響力，在韓國和日本之間不斷升級的貿易爭端中擔任調解人。

北京政府在上周三接待三個東北亞國家的外交部長時，表達日本、韓國之間的出口管制爭端對區域經濟影響甚深，為此，中國官媒週日發表了一篇評論，主張在爭議中進行中國式仲裁。

上海研究院區域經濟辦公室主任陳有軍表示：「中國一直在區域經濟整合中扮演最為積極的角色，這就是中國可以作為幫助日本和韓國達成調解的原因之一。」

陳有軍指出：「在三邊自由貿易協定框架下，緩解緊張關係可能是避免兩國內部民族主義衝突的方式之一。」

自韓國最高法院於 10 月裁定日本公司應向日本佔領朝鮮半島 (1910-1945) 期間被迫為其工作的韓國徵用工支付賠償金以來，首爾與東京之間的關係惡化。日本以國家安全為由，限制在 7 月份向韓國出口三種關鍵原料，然後將該國排除在其受信任貿易夥伴的「白名單」之外 。

由於美國華府似乎不願意介入兩個盟友之間的爭端 ，因此並沒有回應首爾提出的求助要求，中國似乎正在趁勢利用美國川普總統在該地區的消極作為。

上週，韓國總統文在寅發表談話，慶祝第二次世界大戰結束 74 週年，並呼籲與東京舉行會談。日本似乎願意直接與韓國討論這個問題，但仍沒有第三方調解。

據日本政府消息人士透露，日本外務大臣河野太郎將在北京舉行的一次單獨會談中與韓國代表康京和會面。消息人士稱，河野計劃與康討論貿易問題，但不會在包括中國在內的主要會議上討論。

這名消息人士表示，日本對中國擔任調解人持謹慎態度，並不打算放棄出口管制或韓國針對日本公司提起訴訟的議題。

東京也擔心，即使是華府，允許第三方調解也可能迫使其做出讓步。消息人士稱，中國對日本在歷史問題上的立場有所了解也是日本的擔憂。

但東京帝京初級學院副教授 Lee Chanwoo 表示，韓國可能會歡迎中國參與其中，因為它可能會會歷史淵源相近的相鄰兩國形成共同陣線。

中國的調解對首爾和東京的雙邊關係影響不大

Lee Chanwoo 表示「這三個國家有不同的優先事項，沒有足夠強大的動力共同努力解決日韓貿易爭端。」

Lee Chanwoo 進一步說道:「中國在與美國的貿易爭端中被消耗，並且不希望做任何事情危及與日本之間關係的事情。」