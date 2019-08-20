根據南韓《朝鮮日報》線上日文版在 20 日所刊出的報導，繼日本在 7 月初，針對 3 項輸韓的化學品實施嚴格出口管制後，日本已於 8 月初首度許可了光阻液的出口，而日前 EUV 用光阻液又再度獲准出口。

朝鮮日報於報導中指出，根據南韓政府及半導體業界說法，拿到三星電子光阻液訂單的廠商，已經取得日本政府的相關出口許可。

日本政府在 7 月初，開始嚴格管制氟化聚醯亞胺、光阻液、氟化氫，這 3 種化學品的對韓出口。這些品項是半導體及 OLED 面板生產過程中所需的關鍵原料，而日本政府已在 8 月初首度許可了光阻液出口，數量可供三星電子 3 個月的生產。據悉，這回的出口量為 6 個月份，合計已確保了 9 個月份的使用量。

日方釋善意？ 韓媒：日本政府再度許可光阻液出口。(圖片：AFP)

在半導體產線 EUV 製程中所使用的光阻液，南韓整體的使用量有 92% 依賴自日本進口。由於光阻液有別於氟化氫等化學品，轉為軍事用途的疑慮不高，因此有意見指出光阻液受到出口管制的理由不足。

日本政府雖在上月宣布出口管制措施時，強調並非對南韓的經濟報復，但南韓半導體製造廠為了避免斷料的情形發生，已經忙的人仰馬翻。即使日本政府表示，只要提出貨品的出口申請，就會在 90 天內作出許可的決定。但如果日本政府在相關程序進行延期，也可無限期的拖延下去。

有部分業界人士解讀，日韓外長會談預定在明 (21) 日於北京舉行，而日方選在此時核准光阻液的出口，似乎也是向南韓釋出了善意。而日本的出口管制措施，不僅是對南韓，對於全球的半導體供應鏈也造成了相當程度影響。日方可能也感受到了這點，選擇在作法上稍微緩和一些。

不過業界認為南韓半導體的危機尚未解除，日本在光阻液的出口方面雖已陸續發出許可，但是氟化氫等需求迫切的品項，則依然仍未拿到任何的出口許可。

而對於此次的出口許可，三星電子並未特別表示意見。