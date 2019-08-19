全球最大石油公司之一的，荷蘭皇家殼牌集團 (Royal Dutch Shell) 在週一 (19 日) 時表示，該公司將於新加坡國內所擁有的加油站內，設置電動車 (EV) 專用的充電設備。這是該集團首度在東南亞市場，提供電動車的充電服務。

荷蘭皇家殼牌集團所提供的這項電動車充電服務，稱為「Shell Recharge」。預計在今年 10 月時，於該集團位在新加坡國內 2 成的加油站，相當於 10 座加油站內，提供相關的充電服務。

Shell Recharge 可在 30 分鐘左右時間，將電動車的電池由 0% 充至 80%。並適用於行駛在新加坡國內的多數電動車。

油電通吃！荷蘭皇家殼牌要在新加坡加油站設充電樁。(示意圖) (圖片：AFP)

而根據殼牌所委託的外部調查公司表示，在新加坡有 52% 的民眾，由於國內充電設備的不足，在電動車的購買與使用上感到猶豫。

新加坡殼牌公司董事長 Aw Kah Peng 強調「為了符合國家在氣候行動上的目標，在人們的生活上，以及企業活動與運輸手段上，都需要能夠持續運用的潔淨能源」。

另外，Aw Kah Peng 也補充說道，殼牌計畫在今後數月與數年的時間內，要在新加坡國內作出更多這類低碳的能源解決方案。

過去在 2017 年 8 月，殼牌就宣布投資新加坡的電力業者 Sunseap，兩者計畫共同進軍亞太地區的太陽能市場。

而殼牌的財務長 Simon Henry，也曾在 2016 年時表示，他認為在 5~15 年內石油需求就會觸頂。為求企業的永續發展，該公司會持續的積極在天然氣、生質燃料，以及氫燃料等具有未來潛力的再生能源進行投資。