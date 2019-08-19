籌資不順？傳軟銀集團提供200億美元融資 鼓勵自家員工投資SVF2

根據《華爾街日報》18 日報導，日本軟銀集團 SBG(9984-JP) 計畫向該公司的員工們，提供最高 200 億美元融資，以鼓勵大家投資該公司價值 1080 億美元的第 2 號願景基金 (SVF2)。

(圖片：Investing.com)

這項針對軟銀集團 SBG 員工們的巨額融資計劃，在屆時若真的實現，以基金的營運角度而言，也將是相當另類的舉動。根據知情人士透露，來自於軟銀創辦人孫正義的資金，很可能在那 200 億美元的額度當中，就佔了 150 億美元。

華爾街日報也在報導當中指出，該基金於今年初所展開的公開募資，可能由於市場反應疲軟，以及投資人逐漸認為在新創企業方面的投資無利可圖，而將於近期內終止。

軟銀集團 SBG 在 2019 年 7 月下旬時，正式對外宣布成立第 2 號願景基金。該基金規模達到 1080 億美元，而其中有 380 億美元的資金來源，則來自於該集團本身。

如此一來，來自該集團的資金比例，很可能超過該基金規模總額的一半以上。對多半依賴募資的基金營運而言，在作法上大相逕庭。

而其他的出資者，包含美國微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US)，以及來自世界各國的金融機構等。另外，參與該基金運作的經營陣容們，也都名列出資者的名單當中。

雖然軟銀集團 SBG 並未公布具體的人員名冊，不過根據該集團說法，在先前的第 1 號願景基金時期，相關的經營陣容們，也有參與當時集團的 50 億美元獎勵方案。