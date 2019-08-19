日韓貿易戰影響顯現 南韓航空業重整進行式

根據路透社 19 日報導，南韓的基金公司 KCGI，對於該國廉航的航亞航空 (Asiana Airlines)(020560-KR) 的經營權表示興趣。而日韓貿易戰的升溫，為南韓航空業營運所帶來的不良影響，也逐漸浮出檯面。

KCGI 是南韓知名的維權基金，也是國籍航空大韓航空 (003490-KR) 母公司韓進集團的第二大股東。

KCGI 執行長姜成富，於訪談時向路透社表示，該基金對於韓亞航空經營權的取得充滿興趣。

目前韓亞航空的最大股東，南韓的錦湖產業 (002990-KR)，正打算將手中持有的 31.05% 韓亞航空股份脫手，而 KCGI 為了取得這些持股，正與南韓國內外的企業們共同籌組企業聯盟。

(圖片：Investing.com)

若以 8 月 16 日的收盤價計算，韓亞航空 31.05% 的股份，共價值 2 億 8200 萬美元。

根據姜成富的說法，在 9 月 3 日時，韓亞航空將會拿到他們最原始的併購提案書。並估計韓亞航空會在 10 月時，拿到具有約束力的提案。

而韓亞航空的發言人，並未對此發表評論。

南韓航空業界在面對廉航的競爭、美中貿易戰所造成的貨運量降低，還有日韓貿易戰所帶來的關光需求大減，對公司營運都是重重打擊。大韓航空與韓亞航空在今年 Q2 的營業損益，皆由去年同期的獲利轉為虧損。

姜成富提到，為減少競爭及債務為南韓航空業所帶來的壓力，進行業界的重整是有必要的。「南韓整體的航空業界，正陷入危機當中」，姜成富如此表示。

南韓國內媒體也曾報導，該國 SK 集團及另一家愛敬集團，也都是買進韓亞航空股份的可能後補。不過這兩家公司都沒有公開對外表態，是否會買進韓亞航空的股票。