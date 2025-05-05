兩大石油巨擘有望合併？傳殼牌內部評估收購英國石油

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-05 22:10

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根據《彭博》周一 (5 日) 報導，英國能源巨頭殼牌 (Shell) 正在與顧問合作，評估是否對競爭對手英國石油 (BP) 提出收購案。消息一出，英國石油在美國掛牌的 ADR 股價早盤上漲 1.9%，報每股 28.64 美元。由於倫敦證交所當天逢銀行假日休市，無本地市場反應。

知情人士透露，殼牌近期已與財務與策略顧問討論此併購案的可行性與潛在效益，不過尚未做出最終決定，目前仍觀望英國石油股價與油價是否進一步下滑後再出手。該人士指出，由於訊息尚屬機密，要求匿名。

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若併購案成真，將可能成為石油產業史上最大規模的交易之一，也將促成兩大英國石油巨擘的歷史性整合。殼牌與英國石油長年是競爭對手，曾在規模、市佔與國際影響力上並駕齊驅，但近年營運策略已逐漸分歧。

英國石油過去 12 個月股價下跌近三成，市場對其重整計畫反應冷淡，加上油價回落，使投資人信心受挫。前執行長盧尼 (Bernard Looney) 力推的「淨零碳排」政策未獲市場買單，而新任執行長奧金克勞斯 (Murray Auchincloss) 在今年 2 月宣布方向修正，包括重返石油主軸、縮減季度庫藏股規模、出售部分資產等。

在轉型困難與表現不佳的背景下，激進投資機構 Elliott Investment Management 日前宣布持有 BP 約 5% 股份，並公開要求公司考慮「更具轉型性」的措施，進一步提升市場價值。

市場消息指出，除了殼牌，也有其他大型能源企業正評估是否對英國石油提出併購提案。不過目前殼牌內部仍處於初步評估階段，也不排除最終選擇延續現行策略，專注於股東報酬與小型併購案。

殼牌發言人在回應時表示：「我們多次強調，目前公司致力於創造價值，並聚焦於執行力、財務紀律與簡化架構。」英國石油方面則婉拒對市場傳言發表評論。