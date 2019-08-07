裕隆搶電動車充電市場 結盟車麻吉

裕隆集團旗下能源服務公司裕電能源今 (7) 日指出，即便目前全台電動車的充電設備數量逐步攀升，但使用情境仍尚未滿足車主期待，因此，旗下台灣最大電動車充電服務 APP「YES CHARGE」與本土新創團隊「車麻吉」結盟，藉此讓電動車的充電服務更便捷。

據「YES CHARGE」統計，台灣已有將近 1800 座公共開放的充電樁，但設在六都占比達 80%，且大多是速度較慢的 AC 充電，顯示目前的公開充電站分布不均、種類不足，而多數充電站甚至有車主到場後發現油車霸占車位或充電座損壞等管理上的問題，不友善的充電環境仍是車主購買電動車的一大門檻。

裕電能源進一步說明，由於公開充電站約有 80% 左右設在開放的停車場內，因此除了「充電站」相關的動態資訊，「停車場」本身的即時狀態資訊也相當重要，在與車麻吉結盟後，由車麻吉提供全台灣停車場動態圖資，包括即時停車場空位數、停車場費率、車輛限高和營業時間等資訊，服務將更貼合消費者的需求。

據交通部公路總局統計，台灣電動小客車數量的成長率已持續 3 年超過 30%，累計至今年 6 月掛牌數達 2765 台，年增幅高達 45%，在電動汽機車數量快速成長下，各地方政府近年來也逐漸重視充電基礎建設問題。

為推動電動車市場，目前部分城市持續推動電動車充電樁建置補助，以加強充電站布建速度，同時，對電動汽機車都推出了許多停車優惠措施。

各縣市停車優惠措施。(圖表：裕電能源提供)

裕電能源估算，若以台中市府推動的電動汽機車免費停車措施推算，電動車主可省下每月精華地段停車位租金約 3500 元，加上臨時路邊停車的需求，台中市電動車主可年省逾 5 萬元的停車費，大幅降低了電動車使用的成本。