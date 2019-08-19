日本7月貿易收支表現低於市場預期 對中國出口年減9.3%

日本財務省在週一 (19 日) 公布了最新調查數據。日本 2019 年 7 月貿易收支 (初值) 為 2496 億日圓的赤字，也是日本近 2 個月來首度出現的貿易赤字。而路透社在先前所作預測的中位數，則為 2000 億日圓赤字。

銷往中國市場的半導體等製造裝置，還有汽車零件等的出口數量大幅滑落。

(圖片：日本財務省)

日本 7 月的出口表現，較去年同期減少 1.6% 至 6 兆 6432 億日圓，連續 8 個月出現減少。而在上個 (6) 月份，則為 6.6% 的減少。出口數量指數為 1.5% 的增加，是近 9 個月以來首度出現增加的情形。

日本 7 月的進口方面，較去年同期減少 1.2% 至 6 兆 8928 億日圓，連續 3 個月出現減少。而在上個 (6) 月份，則為 5.2 的減少。

根據日本財務省官員說法，由於中國經濟持續放緩的緣故，日本 7 月的對中貿易，為連續第 16 個月的赤字；出口年減 9.3% 至 1 兆 2288 億日圓，連續 5 個月減少。日本的半導體製造設備及汽車零件出口出現減少，而中國生產的電腦與電視進口則出現增加。

不過日本財務省官員也表示，以單月表現來看，今年 7 月日本的對中出口額為史上第 3 高，而去年同月表現則是史上第 1 的高水準。

對韓貿易方面，日本 7 月出口額減少 6.9% 至 4363 億日圓，連續第 9 個月減少。半導體等製造設備的出口大幅滑落。而在眾所矚目的輸韓氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等 3 項，對於南韓半導體產業有重大影響的化學品，日本財務省表示，由於沒有單就這幾個品項來作出統計等因素，難以針對它們在貿易收支的出口額來提出數據。

其他國家方面，7 月日本對美貿易收支為 5794 億日圓的順差。輸往美國的半導體等製造設備，以及建設與礦業用機械的出口增加。

而與歐盟間的貿易收支，則為 679 億日圓的赤字。

7 月匯率為 1 美元兌換 108.00 日圓。與去年同期相比，日圓出現上揚。