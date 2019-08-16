供給過剩、收益降低！三星考慮暫停南韓LCD產線

據《路透社》16 日報導，南韓的三星顯示 (Samsung Display) 在週五 (16 日) 表示，該公司正考慮暫時停止一條自家的 LCD 面板產線，以因應目前供應過剩的問題。

(圖片：Investing.com)

三星顯示是隸屬三星電子的一個部門，在南韓及中國各有一個生產據點。

該公司在一份聲明中表示「由於供給過剩和收益降低，三星顯示已在產能與設備運作上作出調整。我們仍在考慮暫停產線的問題，但是在目前還無任何決定」。

近來由於中國競爭對手的崛起，市場需求也逐漸轉移到更先進的 OLED 面板產品，加上智慧型手機與電視的需求放緩，都導致南韓面板製造商的 LCD 價格下挫與疲軟。

南韓的另一家面板製造商，也是三星顯示主要競爭對手的 LG 顯示 (LG Display)，就將其一條 LCD 產線改為 OLED 的生產。Cape Investment & Securities 的分析師 Park Sung-soon 認為，這是三星顯示也可能採取的作法。

LG 顯示的首席財務長 Suh Dong-hee，在上個月的財報中表示，他們對於目前還留在南韓的 LCD 產線，也有許多種的規劃方式。

根據集邦科技光電研究 (WitsView) 的資料顯示，LG 顯示的主力產品 50 吋 LCD 電視，其 4 - 6 月的價格較去年同期下跌了 7.5%。

IHS Markit 表示，即使中國的部分面板廠，已由於存貨升高，在生產方面作出了調整，但 7 月的電視面板價格仍持續維持「自由落體」。並提到面板製造廠們，正為了他們的電視客戶在年底購物季前的平淡需求預測，來作出反應。