

◆盤勢分析

1. 受財報佳激勵與中美領導人有望對話，美股終止回升，終場四指數漲幅介於 1.20%~2.78%。其中，NVIDIA 因財報表現佳，帶動半導體 AMD、高通、美光、APPLE、博通、Intel、台積電 ADR、谷歌、亞馬遜全面上漲。目前美股呈現跌深之後的反彈，注意今天 8/19 美國對華為禁令事情發展。

2. 上周五台股小幅低開震盪，盤中 2330 台積電、2881 富邦金等權值股領軍，加上午盤過後台塑四寶助攻，指數一路緩步走高，略顯官股護盤跡象，終場收盤報 10,420.89 點，上漲 93.76 點，漲幅 0.91%。略見官股或盤痕跡。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股收長紅 K 棒，封閉前一日跳空缺口，多方抵抗轉強。

(2)量能：因周末效應與周一 (8/19) 華為禁豁免令到期等影響，市場追價意願有限，成交量再萎縮至 1,192.97 億元，後續上漲宜補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標在低檔轉上、MACD 柱狀體零軸下上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 99.37 億元；外資 - 100.91 億元、投信 - 1.23 億元、自營 + 2.78 億元。

4.OTC 指數開低震盪走高，終場上漲 0.63%；目前上檔壓力為 138 點，下方支撐則為 132 點關卡。

5. 面板：近期面板報價跌勢收斂，加上股價已達歷史低檔區，3481 群創、2409 友達周五爆量收長紅，帶動小面板 6116 彩晶收盤上漲超過 3%。

6. 半導體相關與 IC 設計：川普推遲關稅有利於今年第三季電子銷售的旺季，上游晶圓代工 2330 台積電轉強、2303 聯電與 5347 世界上漲超過 2.5%。IC 設計的 3527 聚積、8081 致新、3545 敦泰、3035 智原等股價表現強勢。

7.MB：傳統旺季與品牌廠商推出新平台，2376 技嘉 2H19 營運增溫，國內法人轉為買超，上周五股價逆轉頹勢底部翻揚；帶動 2377 微星尾盤股價收高。

8. 運輸：族群股價基期低且已整理多日，航運由 2605 新興領航，2617 台航、2612 中航、2637 慧洋 - KY 股價收高轉強；此外，2610 華航、2618 長榮航漲幅超過 2%。

9. 操作建議：台股周五雖重回年線之上，後續觀察能否快速補量，才有機會逆轉偏弱的走勢，建議操作仍以短多應對，可選擇有旺季效應的散熱、PCB、IC 設計等族群，長線佈局可能留意 9 月有新品發布的蘋概股。

10. 蘋果新機助陣 臻鼎台郡吃香：隨著下半年傳統旺季到來，客戶需求回溫，許多消費性產品逐漸啟動拉貨下，不少印刷電路板（PCB）業者營收出現攀升。此外，蘋果新機即將在 9 月發表，受惠於新品陸續量產出貨，相關供應鏈營收亦出現顯著的成長，如 4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、2313 華通等，不僅第二季有不錯的業績表現，7 月營收也有進入旺季的氛圍。

11. 訂單暢旺 M31 下半年業績衝：半導體矽智財（IP）供應商 6643 M31 2019 年持續受惠於中國大陸半導體產業提升自給率，加上官方的「去美國化」政策，獲得華為海思、嘉南耘智、君正、中芯國際等新授權案；另外，該公司的矽智財不僅打進台積電、三星、高通等大廠，還與歐洲一線車廠及美國最大車用晶片廠擴大合作，法人看好下半年營運將出跳躍成長，7 月營收 9,564 萬元已先改寫今年新高、月增率高達 69.0％，爆發力驚人。。

12. 新 iPhone 推祕密武器 台系鏈進補：蘋果新 iPhone 上市倒數計時，業界傳出，新 iPhone 將首度導入 Apple Pencil 觸控筆，藉此增添賣點，刺激銷量，有助 3376 新日興、6217 中探針等 Apple Pencil 供應鏈接單，若成功點火新機買氣，對蘋概三王 3008 大立光、2317 鴻海、2330 台積電也是一大利多。

