【豐銀投顧】雖然大漲，但不急著進場

◆盤勢分析

判斷行情的方法很多，每個人各有其方法。可謂戲法人人會變，只是巧妙各有不同，筆者今天就野人獻曝，與各位分享一下筆者判斷行情的方法。筆者判斷行情有四個重點，首先要注意國際的資金流向，只要資金流向股市，那麼技術線型就不必太在意。目前外資並沒有明顯買超台股，美元指數也不斷走強，看來短線可能沒有改變的現象，但相對來看，這有個優點，就是外資大賣百億卻沒跌還大漲，表示有人在看護這個盤，未來不必太過擔心。另外，筆者注重的還有一項便是 vix 指數的變化。這幾天 vix 都收黑 k，開始有回落的現象，這是好事。因為 vix 指數越高，波動越高，只有空頭的時候才會有高度波動的現象，如果波動越來越低，那就代表盤勢趨於穩定，是令人放心的現象，只是目前還沒退到月線之下，還是不能讓人放心。最好退到月線之下，就可以視為短線無憂的訊號。

上面二項目前看來雖然不是很安全的感覺，但已經正在改善中。而另外二項則是筆者自己常用的方法。首先是 5 日線與 20 日線的乖離，目前負乖離來到 250 點，可說負乖離已經太大，隨時都可能反彈，這個部份倒是安全，也因為這一點，未來的操作應該盡量以做多為主。另外就是筆者發明的「神奇動能」顯示，今天動能已經瞬間縮到水位線之下，表示空方追空的力道有衰退的現象，這也是好現象。未來只要再出現一次的量能急凍，或是緩慢的站回水位線之上，那就代表多頭重新取回發球權，預計這個情況下週很有可能出現。也算是好現象。

縱觀上述四個筆者常用的判斷法則，有二個好現象，另外二個雖然還不能算是好現象，但至少是由壞轉好中，我們不必太過悲觀，但也不要在大漲的時候才追股票。下週應該還有再震盪的機會，尤其今天雖然指數大漲，但實際上是漲金融股而非電子股。短線上還有再震盪可能，特別是香港的情勢還未明朗之前，隨時還有再震盪的可能，投資人可以樂觀但應謹慎以對，祝大家週末愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師

