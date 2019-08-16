【運達投顧】台股每次來回震盪，這組策略都會成為最後的贏家



台股整個 8 月以來走的盤勢叫做心理面和消息面，8 月初因為兩個因素造成 8 百點的跌幅，1. 降息後的鷹派言論，2. 川普針對中國 3 千億的商品徵稅言論。而 8 月 6 號大盤測低點來到 10180 後拉出一根紅 K，當時紫東分析師強調，市場上的解讀是政府護盤，但那一天全類股反彈，護盤僅僅針對權值股即可，所以提醒投資人單純用政府護盤不足以涵蓋整個市場的買單。

另外推估心理面，賣方可以很容易歸納，主要是停損賣壓和恐慌賣壓，但 8/6 號多方的全力大反攻，究竟誰在這個地方扮演買方，才是分析的關鍵，這一週台股震幅不小，有貿易戰推遲的利多，也有美國公債殖利率倒掛的利空，但總是撐在那一根 K 線之上，不僅大盤如此，若在那一天敢動作的投資人，相信手中的個股也會有所收獲。

同時提醒一個小撇步，股齡久一點的投資朋友或許知道，台股長期同步率最高的是南韓綜合指數沒錯，但今年會發現，看這個一點意義都沒有，尤其是 5 月以來，理由是上述所說的，因為現在是事件盤，我在我的節目上也提醒投資人，要拉高上証指數的觀察權重，現在就可以驗證，台股這幾天的走法是不是和陸股很像呢? 這是這一段獲利的重點，除了策略有用外，更要知道何時運用哪一套策略。

所以標題說的，接下來的贏家策略，就是有出現強烈攻擊訊號的波段股 (強烈的攻擊訊號就是同時出現在 8/6 和大盤同步的那一天)，在這邊做短線很容易被洗出去，投機股也可以避開，因為專做短線的主力最怕這種被消息面控制住盤勢的時刻。

談到實際操作，前波我們抓幾檔強勢短線特別股，精元 (2387)、茂林 - KY(4935)，劍麟(2228) 都功成身退，也讓我們吃到市場的豆腐。而整個波段佈局，之前介紹散熱，我們也和投資人公開明示，我們手中的是泰碩(3338)，這一檔讓我們獲利 26% 入袋。另一個族群是 IC 設計，我們手中的標的是世芯 - KY(3661)、也談到一檔我們長線看好的聚積(3527)，最近走法都很有看頭。

※運達投顧 黃紫東 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

