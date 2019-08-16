台股午盤後大漲逾120點 電子雙雄領軍衝破年線、5日線

在美股周四反彈帶動下，台股今 (16) 日早盤開高，盤中雖一度翻黑，但在多頭力道簇擁下，由電子雙雄台積電、鴻海領軍攀揚，指數翻紅後持續上攻，午盤後漲幅超過 120 點，站穩 10400 點之上，重新收復年線，並突破 5 日線，預估今日成交量約 1200 億元。

蘋概三王今日皆有漲幅，台積電及鴻海漲幅皆逾 1%，股王大立光則開低後在平盤上下游走，表現為三王中最弱。高價股表現強弱不一，祥碩、精測、和泰車漲幅逾 2%，寶雅、儒鴻則維持修正態勢，跌幅皆逾 1%。

以類股來看，今日除觀光類股外，其餘類股如電子、半導體等，皆有不錯漲幅。觀光股今日表現相對較弱，美食 - KY 因近期純益創單季新低，股價持續向下，跌幅逾半根跌停板，華園、國賓則因先前漲多，近期維持修正格局，跌幅近 1%。

電子相關類股在 PCB、5G 族群領軍下，漲勢不斷，也成為資金流向標的，華通延續近期漲幅態勢，持續向上突破，漲幅逾 3%，京元電、奇力新漲幅也逾 2%。

半導體類股今日在聯發科等 IC 設計族群的帶領下，一片大紅，聯發科昨日釋出 5G 重大進展，今日股價強漲逾 2%，最高來到 324 元，同欣電、昇陽半也漲逾半根漲停板，其餘個股如智原、新唐、敦泰、晶心科等皆有逾 2% 的漲幅。

整體而言，台股今日可謂百花齊放，但在外在環境大起大落之下，短期內可能仍以盤整格局為主。