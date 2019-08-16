台股盤後─大型電金股攜中小業績股守住年線 惟周線連4黑

隨著美股和陸港股聯袂反彈的帶動下，台股加權指數今 (16) 日在盤中也越走越高，最多一度漲近 130 點，終場收在 10420.89 點，上漲 93.76 點，成交值縮至 1188.77 億元，法人指出，在台幣走升穩住資金面下，權值股有撐，再加上中小型股輪動，有效維繫多頭人氣，終場成功守住 5 日線和年線之上；但若就周線來看，已連 4 黑，周跌 73.6 點。

權值股方面，友達跌深後強彈達半根停板，台塑化、聯電、和泰車、富邦金和遠東新漲 3% 上下，光寶科、上海商銀、中信金、亞泥和永豐金達 2%，南亞、和碩、聯發科、開發金、合庫金漲逾 1.5%，中壽、中華電、研華、統一、兆豐金、元大金、台化和台灣高鐵均漲 1% 之上，均有助推升盤面。

從細族群來看，半導體相關業者強勢，磊晶廠漢磊漲停，昇陽半導體和嘉晶均漲逾半根停板，世界、新唐和世芯 - KY 均漲 2% 之上，合晶和台勝科則漲 2% 上下。

電腦板卡相關業者也再度轉強，精英漲停，技嘉漲逾 7%，麗臺、微星和撼訊漲逾 1-2%；而電池材料廠中，美琪瑪和康普均漲逾 3%。

傳產方面，隨著 BDI 指數再度回穩反彈，散裝航商股價轉強，新興漲逾 4%，台航、四維航和中航漲超過 2%，慧洋 - KY 和裕民漲逾 1.5%。

隨著航太展開展，航太零組件業者長期成長潛力再度受到投資人注意，寶一漲 2%，亞航和漢翔漲逾 1.5%。

法人指出，台股正處在大區間整理，從融資券餘額並未明顯增加的態勢來看，籌碼處冷靜階段，投資人都在觀望貿易戰消息面。

而市場關注的殖利率倒掛問題，其實早已存在，法人解讀，對應去年到今年美股對殖利率倒掛問題反應，並未利空鈍化，而目前多頭人氣不墜主要因素在於對 9 月聯準會降息 2 碼的期盼，貿易戰和香港緊張局勢並未緩解，短期仍應謹慎看待市場。