擴展AI版圖 傳蘋果收購AI視覺搜尋新創Fashwell

蘋果在近年來積極投入 AI 領域，收購不少語音和圖像視覺公司和新創，以提高自家產品價值，並強調使用者體驗的最佳化。而今，有報導指出蘋果 (AAPL-US) 可能也已經收購了影像識別新創 Fashwell。

據悉，Fashwell 設計了一個視覺化的搜尋引擎，讓購物者能夠通過圖像來搜尋產品。這個是一種按圖像來搜索的解決方案，不僅增加了搜索的成功率並且比一般的文字搜索快 2 倍，使用率月增 35%，高於任何其他的搜尋方式。

此外，Fashwell 的 API 也支持圖像標籤，讓所有可購買的圖像標籤都能加入到這項功能當中，帶來更速度更快、更精度和更廣泛的自動標記圖像。產品標籤 API 也可用於標記不同屬性的圖像，例如類別和設計。

另外，Fashwell 也供了一種視覺推薦工具，允許圖像識別功能在同時也能推薦類似的商品，讓廠商可以使用這項功能在網站上嵌入類似的產品，以向客戶推薦更多商品。

有了這項技術，蘋果很可能在未來的 Apple Store 和 App 當中採用 Fashwell 的技術，從而改善 Apple Store 的購物體驗。

為迎上 AI 和機器人學習的浪潮，並顯著提升使用者體驗，蘋果在 2015 年便購併了 VocalIQ 和 Perceptio 等語音公司，以提升電腦語音的交流，並成立 Siri 研發中心。在 2016 年也收購了 Turi 以提高蘋果服務與產品的運算能力，並為 AI 的布局增添助益。在過去幾年中，蘋果也收購了不少 AI 和機器學習公司，包括 Silk Labs、Laserlike 等。