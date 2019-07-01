傳應用材料計劃以23億美元收購國際電氣

據日經報導，全球最大的晶片製造設備供應商應用材料 (AMAT-US) 計劃以約 23 億美元的價格，從全球投資公司 KKR 收購國際電氣 (Kokusai Electric)。

消息人士指出，應用材料目標在今年年底前完成此項收購，相關的交易預計將在幾天內宣布。有鑑於近期以來半導體產業競相開發更先進的晶片，以用於 5G 網絡和人工智慧 (AI) 等相關應用，此項收購將有助於擴大應用材料的產品陣容，多種類型的設備更有利於開發新設備並建立專門技術。

市場預料該交易將面臨美國監管機構的密切關注，因為在早在 2013 年時，美國監管當局曾以市場競爭等因素為由，反對應用材料與日本東京威力科創的合併計畫，應用材料也不得不撤回了提案。

不過也有業內高管認為，應用材料和國際電氣之間的市場規模差異，不太可能因同樣理由遭到反對，但是，有鑑於美中貿易戰仍在持續當中，中國監管機構很也可能會拒絕批准此次收購。

作為中國製造 2025 倡議的一部分，北京政府正積極建設國內的半導體產業。另一方面，重要技術可能洩漏到中國的擔憂也可能影響到應用材料收購 Kokusai Electric 的決定。

根據研究公司 Gartner 的數據顯示，收購後應用材料的市占率預計將從原先的 18% 上升至 20% 以上。

據國際半導體產業協會 (SEMI) 最新的報告顯示，全球晶圓廠設備支出預期將在 2019 年下滑 19% 至 484 億美元，但隨後將在 2020 年強勁復甦 20%，達到 584 億美元。細部上來看，儘管記憶體產業市況趨緩，相關支出大幅減少，但晶圓代工產業支出可望因積極投資先進製程和相關產能而成長 29%，此外，微型處理器產業在 10 奈米出貨帶動下，相關支出也可望成長超過 40%。