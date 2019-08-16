穆迪：7月垃圾債質量史上最糟 投資人要有警覺

低於投資等級的美國公司債質量從未像 7 月那樣糟糕。

所謂的低於投資等級的債券，也稱為垃圾債，其受到的保護程度遠低於一般債券，並讓潛在投資人對固定收益市場標準遭到侵蝕的趨勢越來越不安。

根據穆迪投資者服務公司 (Moodys Investors Service) 最近的報告，7 月可能已經成為投資人的關鍵時點，因垃圾級公司債風險攀升。

該信用評級機構在報告中表示，較弱的保護措施已經提高了垃圾債的風險，其中一個指標顯示在 7 月發行的垃圾級債券中，只有 4% 的受保護程度「比疲弱較佳」，而歷史平均水平為約 20%。

總的來說，穆迪的契約質量指標 (CQI) 顯示，7 月的發行量是史上最差的，得分只有 4.56，而 5.0 是受保護程度中最糟的讀數。

雖然高收益債券正在變得越來越像垃圾，但穆迪表示，投資人並未尋求更豐厚的收益來彌補持有垃圾債的更高風險。

下列圖表顯示了根據穆迪的 CQI，債券保障的惡化質量以及利差的下行趨勢。

(圖：穆迪)

然而，投資人的需求在 10 年期國債和 2 年期國債殖利率週三 (14 日) 短暫出現十多年來首度倒掛之後似乎有所改變。倒掛是指短期債券提供比長期債券更豐富的殖利率，並且通常被視為經濟衰退即將到來的準確預測指標。投資人通常要求未來能獲得更高的回報。

摩根大通 (JPMorgan Chase) 的數據顯示，在倒掛出現後，高收益債券利差週三擴大了 24 個基點，但仍比過去 10 年曲線最陡峭時低 15 至 32 個基點。債券價格因殖利率下跌而上漲。

湧向包括美國國債在內的固定收益安全性資產熱潮，週四 (15 日) 持續快速增加，30 年期美國國債殖利率跌破 2%，並為所謂的長期債券創下新的殖利率低點。

在預測經濟衰退方面，高收益債券產通常被認為是另一種「煤礦內的金絲雀」。

期權交易服務公司 Explosive Options 聯合創始人兼首席期權分析師 Bob Lang 表示，「信貸非常重要，因此高收益債券是我們必須非常非常關注的市場。」這是因為高收益債券也被用來衡量投資人對風險的偏好。

他說，「在步入經濟衰退前，高收益債券是你最不想碰的東西。」

在過去 10 年中，美國企業債務負擔達到創紀錄水平，這得益於投資人追尋殖利率的衝動。然而，隨著經濟萎縮，承擔大量債務負擔的企業通常會出現問題，無法償還債務。

Signature Estate & Investment Advisors 投資長 Deron McCoy 說：「你只會有更大風險而沒有更多回報。」「這兩者同時出現時代表市場前景不佳。」

他說，「我們受保護的程度已不如過去 10 年那樣了。」

儘管存在這些擔憂，Lang 認為近期高收益市場的緊張情緒離出現經濟即將衰退跡象還很遠。

他說，「去年的信貸比現在更糟糕，」「我認為，與殖利率曲線倒掛相反，高收益率是衡量經濟衰退是否來臨的更準確指標。」