【華冠投顧】美股大跌台股強、晶焱再創波段高

大盤趨勢》

不受美股大跌 800 點的影響，台股今天表現相對強勢，終場僅下跌 100 點作收，許多個股還能夠創新高，代表多方的力道並沒有完全的消失，反而是趁著這一次的機會，逢低佈局長線趨勢個股。就技術線型來看，8 月 6 日的低點 10180，出現大內高手拉抬近 200 點的支撐，今天完全守住當天的低點，不只是指數如此，個股也是如此。因此，我們可以斷定，明年選舉行情仍有機會在年底見到。

最近美債殖利率倒掛的問題，持續影響全球股市，而長天期的債券市場如此交投熱絡，主要是國際的大型的投資機構，包括保險公司、退休金公司、避險基金以及法人部位的買入。考量的就是未來若美中貿易戰開打，長天期的債券價格變動最大，因此趁著股市在高點的時候，將資金從股市轉進債券市場中提前佈局。而債券價格和殖利率成反比，因此才會出現殖利率大幅下跌的情況。

雖然國際情勢震盪，但是個股之間還是會有表現的空間。今天強勢族群中，PCB 算是比較整齊的類股，包括 2313 華通、6153 嘉聯益、3037 欣興、8046 南電，都有相當不錯的表現。另外，散熱族群先前修正之後，尾盤也出現買單拉抬，例如 3324 雙鴻、6230 超眾、3653 健策等。而上周學員領先佈局的 6411 晶焱，也在尾盤出現買單拉抬，再創波段的新高點。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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