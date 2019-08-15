〈利率倒掛〉分析師：殖利率曲線什麼也預測不了 央行不會彈盡援絕

美國 2 年期和 10 年期公債殖利率倒掛，引發投資人憂心，美股道瓊指數單日下挫約 800 點。不過仍有分析師老神在在，麥格理 (Macquarie) 集團一位策略師表示，殖利率倒掛「什麼也預測不了」，央行自然會有所動作。

麥格理大宗商品和全球市場部門亞洲策略主管 Viktor Shvets 說，他個人的觀點一直是，殖利率曲線根本無法真正預測什麼事。

衰退等於政策錯誤

Shvets 指出，如果殖利率倒掛真的說了什麼，它要講的是，如果人們不採取行動，那麼即將出現衰退。

Shvets 認為，殖利率倒掛釋放的訊息，是全球經濟正在走緩。這是因為缺少流動性、缺少再通膨的動力、以及貿易及資本流動去全球化的結果。

他表示，一旦這些因素被扭轉，那麼殖利率曲線很快就會反應，回歸「正常」。他認為，「衰退等於政策錯誤」。

央行「子彈永遠不會用完」

在長久的寬鬆之後，許多人憂心，各國央行缺少足夠的武器，來應對即將來臨的經濟衰退，Shvets 認為，這種警告毫無道理。他說：「必須明確的一點是—央行永遠不會耗盡子彈，絕不。」

他表示，央行可用的工具太多了，利率只是其中之一。

一些人擔心，一直無止境寬鬆，將讓市場與經濟變得麻木，減低央行的影響力。Shvets 反問：「你寧願經濟嚴重衰退嗎？你寧願工廠關閉嗎？你願意讓銀行倒閉，讓人們失去存款嗎？」

Shvets 表示，如果答案是「不」，那麼人們別無選擇，只能服用各種形式的「藥物」，並選擇副作用較低的一種，來解決問題，延長生命。

Shvets 指出，雖然財政責任和結構改革在理論上是好主意，但人們並不真正接受這些，人們要的是永續的成長機器，這就是過去 30、40 年的做法。

Shvets 說，如果要擺脫這些，勢必要經過一種令人痛苦的調整，一旦要在「砍掉重練」跟「維持增長」間做選擇，大多數人會選擇不那麼痛苦的方式。這種方式不會永遠持續，但要延長個十年或更長，不會是大問題。