台灣10年期公債殖利率創歷史新低 市場人士熱議降息前景

【彭博】-- 中國和德國經濟數據疲軟讓全球經濟成長憂慮卷土重來，隨美債 30 年期殖利率創新低，台灣指標 10 年期公債殖利率周四盤初也刷新歷史低點。

台北時間上午 9:43，10 年期公債殖利率報 0.6250%，較上日收盤跌 1.55 基點，盤初一度跌至 0.62%。

該指標債殖利率歷史前低紀錄為 2016 年 8 月創下的 0.6251%，此前 2016 年 6 月為台灣央行在前次降息循環的最後一次降息，當時央行將重貼現率降 12.5 基點至 1.375%，並維持至今。

凱基證券債市交易員 Jeffrey Huang 在電話訪問中稱，台債跟隨整個國際債市的氣氛，昨天美債殖利率大跌，台債跟進下行。

「市場氣氛現在很緊張，對經濟的疑慮很重，」Huang 說。他進一步表示，台灣經濟數據都還在台灣央行的預估區間內，以台灣央行的標準是不需要降息的，但是外在環境的壓力可能會驅使央行不得不降息，預計最快第四季降息 12.5 基點。

此外，Huang 預期台債籌碼稀缺的問題將延續至明年，并称台灣公債明年的發行量可能較今年增加 1000 億元到 2000 億元台幣，因為前瞻基礎建設和風力發電計畫將增加舉債，不過這對籌碼的影響不大。

元富投顧總經分析師許芷雁則認爲台灣央行今年還不會降息，因為台灣今年景氣沒有明顯衰退疑慮。許在電話訪問中表示，今天台債殖利率下跌一來是跟進美債走勢，二來是市場預期台灣央行會跟進降息，但台灣央行今年還不會有動作，所以台債應該是暫時創新低。