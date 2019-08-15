〈利率倒掛〉挑這些股才能致勝！瑞信：股市還有18個月上漲時間

週三債市的主要殖利率曲線反轉，引發市場擔憂最終仍將經濟衰退，但即使牛市進入尾聲，投資者仍可挑選好標的來贏得勝利。

週三 10 年期公債殖利率 1.623%，較 2 年期公債殖利率 1.634% 還低，這樣的趨勢表明投資者對未來經濟憂心忡忡，盼望為資金尋找長期的避險工具。

CNBC 使用對沖基金分析工具 Kensho 判斷出哪些股票類別在殖利率曲線反轉後能表現最佳。自 1980 年以來，這類型的反轉已三度發生，且數據顯示，只有 2 種產業在完全反轉後 6 個月的收益為正，而只有 1 個產業的表現優於大盤。

公用事業是殖利率曲線反轉後表現最棒的產業。儘管該曲線反轉是經濟衰退的早期指標，但數據顯示，如果投資者轉向防禦，股市仍有買進機會。

以殖利率曲線反轉的前一天買進，並在反轉後 6 個月再出售計算，公用事業的收益率平均 8.59%。

由於無論企業或個人均有電力和瓦斯的使用需求，所以公用事業普遍來說是較穩定的股票，加上配息高且現金流穩定，投資者傾向在時局不穩定時湧入公用事業股。

電力公司 Duke Energy (DRE-US) 股息收益率為 4.2％；能源生產公司 Dominion Energy (D-US) 股息收益率為 4.9％。

此外，消費必需品股也是在反轉後數月的持續贏家，如 Procter & Gamble (PG-US) 和可口可樂 (KO-US)，在之前三次反轉時，他們全都獲得正面收益。

但殖利率曲線反轉不代表市場整個漲勢結束，在反轉 6 個月後，S&P 500 平均收益為 3.47%，且之前 3 次反轉均有正面收益。

同樣，消費必需品股的波動小、防禦性較強。

瑞信數據顯示，雖然投資者轉向較為防禦性的股票，但整體市場在殖利率反轉後還有 18 個月的上漲時間，接著才會開始走跌。