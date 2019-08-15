〈利率倒掛〉在殖利率倒掛後 股市仍有高點可期嗎？

週三 (14 日) 美債 2 年期與 10 年期殖利率正式倒掛，為 2007 年來首次出現，市場擔憂美國經濟即將進入衰退，道瓊指數血崩 800 點，創下自 2018 年 10 月 10 日以來的最大跌點。不過按照歷史經驗，股票市場或仍有高點可期。

為什麼要特別在意 2 年期與 10 年期殖利率之間的差距呢？

一般而言，長天期債券殖利率會高於短天期債，因時間長風險貼水較高。但若預期經濟前景轉差，利率將可能持續走低，就可能出現長率低於短率的殖利率到掛現象。而過去 50 年來，每次經濟衰退之前，兩者都出現反轉。

2Y 10Y 美債殖利率差 灰柱：衰退期間 （來源: FRED)

Loyola Marymount University 經濟學家 Sung Won Sohn 表示，2 年期與 10 年期殖利率的反轉預測經濟走勢準度很高。在戰後的 9 次衰退中，成功預示了 7 次，準度達到近 78%，是個相當高的紀錄。

那麼經濟會立即落入衰退嗎？其實不一定。

根據 UBS 統計，2 年期與 10 年期殖利率發生反轉後，平均要達到 22 個月之後，經濟才落入衰退區間。

此外，Fed 也證實，由於 2008 金融海嘯後，全球央行致力於 QE 量化寬鬆政策，市場資金充裕，導致殖利率曲線比歷史上的任何時候，都還要更平坦化。因此，目前美國就業市場平穩，通膨也未失控，殖利率曲線倒掛，不見得能直指經濟衰退就要來臨。

現在股票市場已經重挫，未來還有高點可期嗎？有可能。

然而，根據 Dow Jones Market Data 統計，1978 年來，過去 5 次殖利率反轉的歷史紀錄中，於反轉後三個月，五次中有三次出現上漲，平均漲幅為 2.53%。在反轉後一年，平均漲幅為 13.48%，兩年後，S&P500 上漲機率達到 8 成，且平均漲幅達 14.73%。

平均歷史上殖利率倒掛後，S&P500 回報平均表現 （來源：MarketWatch)

1978 年以來 5 次殖利率倒掛後，S&P500 回報平均表現 （來源：MarketWatch)

從 LPL Financial 的數據來看，也證實股票市場長期走高的趨勢。在過去 5 次殖利率反轉後，平均 13.1 個月，S&P500 指數才達到高點，也就是說，殖利率反轉後，股市仍有高點可期，且歷史顯示，平均報酬率達到 21.8%。

1978 年以來 5 次殖利率倒掛後，至股市高點所需時間與平均表現（來源：MarketWatch)

美國銀行技術策略長 Stephen Suttmeier 認為，殖利率倒掛之後，美股將處在「緩衝時間」，美股多在殖利率倒掛後，仍再創高點，直到經濟正式進入衰退之後。