批美國移民機構侵犯人權 數百名谷歌員工連署請願拒合作

在本週三 (14 日)，有超過 500 名谷歌 (GOOGL-US) 員工聯署了一份請願書，敦促谷歌拒絕與美國移民機構合作，直到這些機構停止侵犯人權為止。

據報導，由於美國移民機構實行了像是拘留兒童等具有爭議性的移民政策，數百名谷歌員工簽署了請願書，要求谷歌應該避免與美國海關暨邊境保護局 (CBP) 以及美國移民暨海關執法局 (ICE) 合作。此次請願正值 CBP 準備就一份大型雲端運算向相關服務提供商詢問價格之際，谷歌員工要求公司不要提供雲端運算服務，否則便是「共犯」。

簽署請願書的谷歌員工認為，如今美政府在南部邊界所實行的舉措，對支持這些機構的科技公司來說，是「道德上不可接受的」。

「我們要求谷歌公開承諾不直接或間接地支持 CBP、ICE 或難民安置辦公室 (ORR)，不該提供任何基礎設備、資金或技術資源，直到他們停止侵犯人權。」請願書中表示：「歷史的教訓歷歷在目，現在就是說不的時候。我們拒絕成為共犯。」

谷歌對此沒有立即回覆評論請求。

在去年，谷歌原先要與其他科技巨頭爭奪五角大廈的大型雲端運算合約，價值高達 100 億美元，但是在員工抗議並要求公司遠離戰爭之後，谷歌最終放棄了競標。

近幾年，谷歌員工持續針對各項議題向公司提出聯署請願或抗議，其中包括職場性騷擾，以及可能為中國開發中國版搜尋引擎的計畫。