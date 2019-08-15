〈分析〉AMD第2季市占：7奈米風暴前的寧靜

AMD(AMD-US) 上週推出 Epyc CPU 系列的 7nm 伺服器處理器 (代號羅馬)，市場及粉絲都非常看好，幫助 AMD 股價在上週四大漲了 16%。在英特爾 (INTC-US) 仍於 10nm 產品掙扎的情況下，AMD 優勢似乎正逐步拉開。

AMD 在 2019 年第 2 季於桌機上的市占公布，資訊科技網站《Tom's Hardware》認為，最新的報告僅涵蓋 7nm 時代的前期，因此新的 Zen 2 架構還未見到優勢，具體 7nm 晶片的影響，將會在下季的報告中才會展現。

同時，對於 AMD 的轉型及挑戰，英特爾幾乎沒有回應。在英特爾發布的 8 月的 CPU 價格表中，在定價上沒有絲毫退讓，仍堅持當前價格。當然，零售價會較官方定價更低些，但英特爾看來並不打算發動價格戰，傳言中鼓勵銷售的激勵措施也並未出現。

桌機 CPU 市占表現

桌機市場 (圖表取自 Tom's Hardware)

第 2 季的市占報告顯示，在桌機的 CPU，AMD 現在擁有 17.1% 的市占率，與前一季持平，較去年同期所增加 4.8 個百分比，主要可歸功於 Ryzen 的增長。

儘管美中貿易緊張局勢打擊市場，但對 AMD 及英特爾來說，都受到壓力，因此並不影響市占百分比。另外，AMD 正在從 Ryzen 2000 過渡到 Ryzen 3000 產品，轉換階段通常會帶來銷售小幅下滑，因為庫存消耗殆盡且新產品增加。這些影響最終使得兩家主要公司的市占均持平。

《Tom's Hardware》認為，隨著 Ryzen 3000 系列進入市場，AMD 可望持增成長，特別是一些高階型號，如 12 核 24 線程 Ryzen 9 3900X，目前仍有產品短缺的困擾，但隨著 AMD 提高產量，情況會有所改善，並幫助市占提高。

另一方面，英特爾在較低階產品的缺貨情況，預料會比預期更長，並且影響市占。

伺服器市場表現

伺服器市場 (圖表取自 Tom's Hardware)

在伺服器市場部分，AMD 的市占為 3.4%，較去年同期成長 2 個百分點，較上一季增長 0.5 個百分點。

《Tom's Hardware》認為，本季 AMD 代號那不勒斯和羅馬的預裝貨量均略有增加，帶來了少量的成長。特別是 EPYC 羅馬處理器推出之後，預期這部分的市占也會成長，因為這些處理器在功耗、多線程性能和價格等一些最重要的方面，似乎均超過英特爾的 Xeon 陣容產品。

一些分析師預測，到 2020 年底，AMD 在伺服器的市占有望提高到 15%。

行動設備市場

行動裝置市場 (圖表取自 Tom's Hardware)

以行動設備的市占來看，第 2 季較前一季增加了 1.0 個百分點，較前 1 年增加 5.3 個百分點。這主要是由於 Chromebook 中的入門級 CPU 的增長。

另一方面，英特爾仍受困於供貨短缺，因此難以履行訂單。英特爾正努力改善此部分，但由於 AMD 已經在低階市場建立了更強大的基礎，特別是在 Chromebook 上，這帶來未來 1 年的成長希望。

整體市場表現

整體市場 (圖表取自 Tom's Hardware)

從整體市場看，2019 年第 2 季的市占為 17.1%，較去年同期與前一季，均增加 1.5 個百分點，這部分的表現不如他們在客戶數的成長。需要注意的是，英特爾在物聯網 CPU 的成長非常強勁，由此也減緩了 AMD 的整體份額增長。

另一方面，微軟和索尼的電玩遊戲主機，因為推出時間已久，銷量減弱，從而打擊了 AMD 的市占。等到新遊戲主機上市，AMD 的市占也會有所改善。

同時，AMD 在物聯網的表現不強，此一市場英特爾的成長動力似乎更強。

前景展望

《Tom's Hardware》認為，英特爾似乎仍堅持定價模式，但未來與大客戶談判上，可能趨於弱勢，特別是在其 Xeon 產品上。

英特爾將其 10nm Ice Lake 晶片專注在筆記型電腦市場上，使他們保住 60% 以上的市占，並建立強大的護城河，目前是 AMD 難以攻打的領域。

7nm Ryzen 3000 和 EPYC 羅馬處理器的影響，預計在下一季的銷售中體現，但重要的是 AMD 如何提高量產。一旦 AMD 強化其在 7nm 處理器的優勢，在英特爾無法追上的期間，有望為公司搶下更高的市占。