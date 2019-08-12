AMD新品亮相 祥碩可望受惠多 惟外資仍保守看

AMD 甫發布第 2 代 EPYC 系列處理器，市場多正面看待銷售動能，高速傳輸晶片廠商祥碩 (5269-TW) 提供 AMD 傳輸晶片，今 (12) 日股價連帶受到激勵，盤中大漲逾 8 %，不過外資仍出具報告點出隱憂，認為 AMD 的高階處理器恐持續增加導入自家設計的高速傳輸晶片組，長期不利祥碩表現，下調祥碩目標價。

AMD 新處理器正式對外亮相，由於性價比更好，AMD 在處理器市場上的市占率成長可期，且陸續有一線企業採用，成長後市亮眼，其中台 IC 設計廠祥碩，先前已是 AMD 高速傳輸晶片主要供應商，將可直接受惠 AMD 產品表現。

不過，外資今日仍出具報告，指祥碩 7 月營收 2.8 億元，與原先預期的 3.4 億元少逾 20% ，加上祥碩營收已連續第 3 季低預期，故調降評等至減碼，目標價為 408 元。

外資表示，AMD 逐步在高階處理器上，採用自家設計的高速傳輸晶片，如 X570 就是一例，該處理器第 3 季銷售可望優於預期，不過該處理器的高速傳輸晶片由 AMD 自行設計生產，因此就算銷售亮眼，祥碩也無法受惠。

相對之下，AMD 舊款 X470 提供較好的性價比，該處理器即採用祥碩晶片，隨著處理器出貨成長，祥碩營收動能表現也看俏。

只是，外資認為，AMD 將持續推出 X570 或甚至更高階 600 系列處理器，AMD 的策略是高階晶片都將採用自家設計的高速傳輸晶片組，也代表 AMD 自身設計的傳輸晶片比重將提高，連帶壓縮祥碩受惠的程度。

外資強調，祥碩第 3 季後的營收，恐有衰退壓力，市場對第 4 季營運抱持高度期望，但忽略長期獲利能力，因此給予低於大盤表現，並調降目標價。