【豐銀投顧】美元不弱股市難強

◆盤勢分析

昨天，筆者已經在這個專欄告訴大家，目前 vix 指數遲遲無法跌到月線之下，因此風險仍在。加上全球國際情勢仍不穩定，台股不排除會再測底一次。想不到就這麼快！話才剛講完，今天馬上就大跌，實在讓人覺得始料未及。之所以會這樣，其實背後真正的原因真的是美元太強，全球的資金都禁不起風險的考驗，所以紛紛往美元資產跑。那麼當然全球股市就不會好到哪裏去。誠然，筆者還是看好全球的景氣復甦及多頭不變，但這個時候更要能體會「太早正確比看錯可怕」的道理。明知最近會震盪，又何必跟他拼？

因此最近幾個交易日，我們的操作儘量以「獲利了結」為主，就算有佈局新的股票，大多是以跌深、非電子股為主。如同昨天告訴大家我們先前佈局的 5512 力麒就是一個例子。報載: 力麒第二季財報即將公布，因上半年獲利可望衝高，第一季因利息費用高，單季每股虧損 0.03 元，但台中售地利益將反應在第二季財報，「御品」和「家家富富」已部份銷售貢獻，單季 EPS 可望大暴衝；法人估，台中售地案可獲利 5 億元，EPS 貢獻度約 1 元。累計前 7 月營收激增七成至 53.74 億元，加上轉投資環保、休閒、醫療、觀光，甚至風力發電等，全年營收獲利將優於去年。

上述利多我們先前已經都先掌握了，其實許多股票跟中美貿易戰根本沒有什麼關係，就如同 9946 三發 我們最早在四月份介紹，股價當時不到 18 元，到今天最高來到 25.3 元，且看起來還有機會再漲。雖然營建股向來不會是盤勢的重心主流，但並不代表不能投資。特別是在這種中美貿易大戰，電子股容易全倒的情況下，選這種非主流股反而會是安全的選擇。

目前筆者發明的神奇動能顯示目前動能不足，這是空頭的表徵 (短線)，因為無量就無價，此時就不是做股票的好時機。而騰落指標、vix 指數也不利於多方，短線雖然有反彈機會，但整體而言僅是震盪格局，請不要太急著要做多，先做短線的操作即可，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師