【華冠投顧】權值股倒，新台幣貶，台股大跌百點，跌破年線!

台股昨日創反彈高點 10514，請大家要注意了: 台股跌深反彈第四天，小心: 回馬槍，獲利減碼或出場! 昨日說: 短線反彈後，指標已來到超買區，不可以再亂追價，甚至漲多個股可逢高獲利調節一趟，等待拉回測支撐再進場，較為穩健操作。

各位今日都看到了吧… 大盤在台積電 (2330)，大立光(3008) 等權值股全倒下，果真出現回馬槍，指數大跌 109 點，收 10362，成交量 1180 億元，指數跌破 5 日及年線，我們不只讓全國會員，還有我們粉絲們完全避開今日下殺風險，守住各位滿滿的獲利及幸福。

我們要跌前先發通知，要漲前也先發通知，大盤 7/30 10927 點，獲利出場，避開 747 點下殺，8/6 10180 點，我們出手，8/7 說: 盤要打底，到昨日大盤指數漲到 10514 點，再度告訴獲利減碼或出場，今日台股馬上大跌百點，真的太準太神奇了! 現在避開大跌，就是等待買點訊號出現再出擊，當然不排除回測前低 10180 點。

強勢股: 大綜 (3147)，敦南(5305)，中和(1439)，智伸科(4551)，力山(1515)，泰碩(3338)，嘉裕(1417)，立積(4968)，科嘉 KY(5215)，宏盛(2534) 等，弱勢股: 聰泰 (5474)，誠美材(4960)，傳奇(4994)，華夏(1305)，南茂(8150)，台表科(6278)，凌群(2453)，明泰(3380)，玉晶光(3406) 及世芯 KY(3661)等

分析師 林驛銘

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