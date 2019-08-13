【華冠投顧】盤後分析：佳龍、凌巨雙雙創高，逆風高飛

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

受到美中貿易戰升級、香港反送中事件擴大，以及美債殖利率大幅下滑的影響，美股四大指數昨晚拉回 1.2~1.5% 不等，也拖累亞股全面走弱。

原本這幾天只要不大跌，台股就可以短底成型，可惜還是功敗垂成，今天不僅一口氣重挫 109 點，還也失守了 5 日線和年線。

短底訊號感覺起來容易，但常常就是會欠缺臨門一腳，也正因為如此，用來研判底部成型、多方準備上演反彈大秀的準確度才會這麼高。

接下來還是要持續觀察訊號何時成型，否則台股難有像樣的反彈空間，同時前低 10180 無論如何都要守住，否則當天進去低接的主力、中實戶、大戶和公司派等等，就有停損的壓力。

【操作策略】

8 月份以來不斷請大家留意稀土概念股，因為這次美中貿物衝突升級後，不排除中國真的會發動稀土戰，而中國稀土綜合價格指數到昨天為止已經連續 7 個交易日走揚。

其中會員持股的「前台中市場現任交通部長」佳龍 (9955)，成功改寫 5 年新高來到 23.2 元，波段已經大漲 18%。再從週線的技術面來看，帶大量越過頸線，後先量縮拉回測試頸線，最近才又重新補量上攻，呈現非常好的攻擊型態，所以投資朋友可以持續留意。

另外一檔在經濟日報上公開分享的會員持股－凌巨 (8105)，第二季每股大賺 1.86 元成功轉虧為盈，繼昨天開小走高攻上漲停板後，今天也再大漲創高至 14.4 元，短短兩個交易日也大漲 18%。

短底尚未成型，投資朋友持股水位不宜過高，並且你要切入的股票應該是那種多頭型態、表現強於大盤，最好還有題材或法人買盤，而不是去搶那種跌深反彈股，最後不僅讓你賺不到錢，甚至未來再破底的機會非常高。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。